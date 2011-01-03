5 هزار بازمانده از تحصیل عشایر به مدرسه می روند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ولی سمرقندی صبح دوشنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: در استان 403 مدرسه عشایری وجود داشت که این تعداد به 508 مدرسه افزایش یافته تا پنج هزار نفر بازمانده از تحصیل در مناطق عشایری از مزیت‌های آموزشی بهره‌ مند شوند.

وی از اجرای طرح‌های توسعه در روستاها اشاره کرد و اظهارداشت: طرح‌های توسعه روستا مرکزی و خوابگاه مرکزی روستایی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته تا دانش ‌آموزان بیشتری زیرپوشش تحصیلی قرار بگیرند.

سمرقندی در ادامه از تدوین 76 برنامه عملیاتی برای سال تحصیلی جدید خبرداد و بیان داشت: برای سال تحصیلی جدید 76 برنامه عملیاتی در این استان تدوین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه عمده برنامه‌‌های تدوین شده، برنامه‌های تکمیلی هستند که استان ما را از سایر استان‌ها متمایز می ‌کند خاطرنشان کرد: نوع نگاه در آموزش و پرورش ارتقای شاخص‌های کمی بود که در شرایط حاضر پرداختن به مسائل کیفی از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش است.

سمرقندی تاکید کرد: برنامه‌های در نظر گرفته شده، برای ارتقای کیفیت منحصر به فرد و ویژه مدارس آذربایجان غربی است که با اجرای آنها نه تنها فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق مختلف استان فراهم می‌شود بلکه توسعه و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و پرورشی را نیز به دنبال خواهد داشت.

این مقام مسئول اضافه کرد: توسعه و تعمیق برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، توسعه عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، ارتقا و بهبود کیفیت فعالیت‌های آموزشی جزو رویکرد آموزش و پرورش استان است.

سمرقندی در بخش دیگری از سخنان خود از افزایش تعداد مدارس شبانه‌ روزی روستایی خبر داد و گفت: تعداد مدارس شبانه ‌روزی روستایی در استان از 82 به 108 باب در سال جاری افزایش می‌ یابد.