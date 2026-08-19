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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۲

محاسبات دشمن با حضور مردم در میدان به نتیجه نمی‌رسد

محاسبات دشمن با حضور مردم در میدان به نتیجه نمی‌رسد

نور - مشاور دبیر و مسئول قرارگاه رصد و پایش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: تا مردم در میدان‌ هستند محاسبات دشمن به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قبادی‌نژاد چهارشنبه شب در تجمع فاتحان خیبر شهرستان نور، حضور مردم را عامل اقتدار جمهوری اسلامی دانست و گفت: دشمن به خالی شدن میدان‌ها امید بسته، اما تا مردم در صحنه‌اند، محاسبات دشمن به نتیجه نمی‌رسد.

وی با تشریح تحولات دو قرن اخیر جهان و تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه گفت: انقلاب اسلامی با ارائه الگویی متفاوت از حاکمیت، نه سلطه‌گر و نه سلطه‌پذیر بودن را به عنوان مسیری جدید در برابر ملت‌ها قرار داد.

وی با اشاره به تحولات ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال گذشته جهان اظهار کرد: پیشرفت‌های علمی و لجستیکی غرب موجب شد کشورهای غربی بخش بزرگی از جهان را تحت سلطه خود درآورند و بسیاری از ملت‌ها را از طریق استعمار و غارت منابع تحت سلطه قرار دهند و در این دوران جهان عملاً به دو دسته کشورهای سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم شده بود.

قبادی‌نژاد با اشاره به وضعیت ایران در دوره قاجار و پهلوی افزود: ایران کشوری سلطه‌پذیر بود منابعش غارت می‌شد اما حق هیچگونه انتخاب و اظهارنظر نداشت.

وی اضافه کرد : انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ این معادله را تغییر داد و با شعار نه سلطه‌گر و نه سلطه‌پذیر ، الگوی جدیدی مبتنی بر اتکا به قدرت الهی و توان داخلی ارائه کرد.

قبادی‌نژاد با اشاره به ۴۷ سال تقابل جمهوری اسلامی با دشمنان گفت: نخستین تلاش دشمن، شکست ایران از طریق جنگ نظامی بود؛ اما پس از هشت سال دفاع مقدس، حتی یک وجب از خاک کشور واگذار نشد

وی گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به سراغ جنگ اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و جنگ تعاریف رفت و تلاش کرد با تغییر ذهنیت جامعه، سبک زندگی و بنیان خانواده را هدف قرار دهد.

این سخنران همچنین نفوذ شخص‌محور و نفوذ ذهن‌محور را از دیگر راهبردهای دشمن عنوان کرد و گفت: در نفوذ شخص‌محور، دستگاه محاسباتی مسئولان هدف قرار می‌گیرد و در نفوذ ذهن‌محور، با عملیات شناختی و جنگ روانی کاری می‌شود که افراد در میدان عمل، تصمیم مورد نظر دشمن را اتخاذ کنند.

وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱ افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، نفوذ و جنگ فرهنگی، به تعبیر امام شهید وارد مرحله جنگ ترکیبی شد و تلاش کرد با ایجاد اغتشاش، اختلافات قومی و مذهبی و شکاف‌های اجتماعی، کشور را بی‌ثبات کند.

قبادی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر ایران و رژیم صهیونیستی گفت: دشمن تصور می‌کرد با ترور فرماندهان و مسئولان ارشد می‌تواند قدرت تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما پاسخ سریع نیروهای مسلح این محاسبات را برهم زد چرا که جمهوری اسلامی برای سناریوهای دشمن آمادگی داشت و توانست پاسخ گسترده‌ای به حملات بدهد.

وی با اشاره به نقش جبهه مقاومت، حماس و حزب‌الله نیز تأکید کرد که مقاومت با وجود فشارها و شهادت فرماندهان، همچنان به مسیر خود ادامه داده است.

قبادی‌نژاد در پایان با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ موجودیتی است گفت: دشمن به خالی شدن میدان‌ها و کاهش جمعیت امید بسته است و در مقابل، حضور مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت جمهوری اسلامی دارد.

وی در ادامه سخنانش از مردم خواست نسبت به مسائل کشور ناامید نشوند، مطالبات خود را پیگیری کنند و نتیجه وعده‌ها و تفاهم‌نامه‌ها را مطالبه کنند

وی افزود: باید محکم ایستاد و کوتاه نیامد؛ چراکه به گفته رهبر عالیقدرمان آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای با تداوم مقاومت و حضور مردم، پیروزی جبهه مقاومت نزدیک خواهد بود.

کد مطلب 6921922

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