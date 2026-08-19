به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی قبادینژاد چهارشنبه شب در تجمع فاتحان خیبر شهرستان نور، حضور مردم را عامل اقتدار جمهوری اسلامی دانست و گفت: دشمن به خالی شدن میدانها امید بسته، اما تا مردم در صحنهاند، محاسبات دشمن به نتیجه نمیرسد.
وی با تشریح تحولات دو قرن اخیر جهان و تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه گفت: انقلاب اسلامی با ارائه الگویی متفاوت از حاکمیت، نه سلطهگر و نه سلطهپذیر بودن را به عنوان مسیری جدید در برابر ملتها قرار داد.
وی با اشاره به تحولات ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال گذشته جهان اظهار کرد: پیشرفتهای علمی و لجستیکی غرب موجب شد کشورهای غربی بخش بزرگی از جهان را تحت سلطه خود درآورند و بسیاری از ملتها را از طریق استعمار و غارت منابع تحت سلطه قرار دهند و در این دوران جهان عملاً به دو دسته کشورهای سلطهگر و سلطهپذیر تقسیم شده بود.
قبادینژاد با اشاره به وضعیت ایران در دوره قاجار و پهلوی افزود: ایران کشوری سلطهپذیر بود منابعش غارت میشد اما حق هیچگونه انتخاب و اظهارنظر نداشت.
وی اضافه کرد : انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ این معادله را تغییر داد و با شعار نه سلطهگر و نه سلطهپذیر ، الگوی جدیدی مبتنی بر اتکا به قدرت الهی و توان داخلی ارائه کرد.
قبادینژاد با اشاره به ۴۷ سال تقابل جمهوری اسلامی با دشمنان گفت: نخستین تلاش دشمن، شکست ایران از طریق جنگ نظامی بود؛ اما پس از هشت سال دفاع مقدس، حتی یک وجب از خاک کشور واگذار نشد
وی گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به سراغ جنگ اقتصادی، فرهنگی، رسانهای و جنگ تعاریف رفت و تلاش کرد با تغییر ذهنیت جامعه، سبک زندگی و بنیان خانواده را هدف قرار دهد.
این سخنران همچنین نفوذ شخصمحور و نفوذ ذهنمحور را از دیگر راهبردهای دشمن عنوان کرد و گفت: در نفوذ شخصمحور، دستگاه محاسباتی مسئولان هدف قرار میگیرد و در نفوذ ذهنمحور، با عملیات شناختی و جنگ روانی کاری میشود که افراد در میدان عمل، تصمیم مورد نظر دشمن را اتخاذ کنند.
وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱ افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، نفوذ و جنگ فرهنگی، به تعبیر امام شهید وارد مرحله جنگ ترکیبی شد و تلاش کرد با ایجاد اغتشاش، اختلافات قومی و مذهبی و شکافهای اجتماعی، کشور را بیثبات کند.
قبادینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر ایران و رژیم صهیونیستی گفت: دشمن تصور میکرد با ترور فرماندهان و مسئولان ارشد میتواند قدرت تصمیمگیری جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما پاسخ سریع نیروهای مسلح این محاسبات را برهم زد چرا که جمهوری اسلامی برای سناریوهای دشمن آمادگی داشت و توانست پاسخ گستردهای به حملات بدهد.
وی با اشاره به نقش جبهه مقاومت، حماس و حزبالله نیز تأکید کرد که مقاومت با وجود فشارها و شهادت فرماندهان، همچنان به مسیر خود ادامه داده است.
قبادینژاد در پایان با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ موجودیتی است گفت: دشمن به خالی شدن میدانها و کاهش جمعیت امید بسته است و در مقابل، حضور مردم نقش تعیینکنندهای در قدرت جمهوری اسلامی دارد.
وی در ادامه سخنانش از مردم خواست نسبت به مسائل کشور ناامید نشوند، مطالبات خود را پیگیری کنند و نتیجه وعدهها و تفاهمنامهها را مطالبه کنند
وی افزود: باید محکم ایستاد و کوتاه نیامد؛ چراکه به گفته رهبر عالیقدرمان آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای با تداوم مقاومت و حضور مردم، پیروزی جبهه مقاومت نزدیک خواهد بود.
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