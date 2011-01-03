جدول تغییرات جدید سهمیه گازوئیل منتشر شد/ جزئیات تصمیمات جدید دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی امروز در پاسخ به پرسش مهر از تغییر سهمیه گازوئیل حمل و نقل عمومی خبرداد و گفت: بر اساس تصمیم ستاد هدفمندی یارانه‌ها، سهمیه گازوئیل حمل و نقل عمومی اصلاح شده است.

بعد از آنکه نمایندگان ویژه کارگروه طرح تحول اقتصادی، سهمیه‌ای را برای ناوگان حمل و نقل بین شهری که شامل اتوبوس، مینی بوس و کامیون در نظر گرفتند، بررسی ها در دو هفته اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان داد که این سهمیه باعث بروز برخی اختلالات در حمل بار و مسافر خواهد شد.

به همین منظور نمایندگان ویژه این کارگروه با لحاظ کردن تغییراتی در سهمیه‌ها، مصوبه ای را در هشتم دی ماه سال جاری از تصویب گذراند که بر اساس آن، مقرر شد که سهمیه در نظر گرفته شده که قرار بود با قیمت 350 تومان در اختیار وسایل حمل و نقل عمومی قرار گیرد، به قیمت 150 تومان به علاوه یک ریال، در اختیار آنها قرار گیرد.

جدول سهمیه سابق روزانه خودروهای گازوئیل سوز ردیف کاربری سهمیه روزانه با نرخ 1(150 تومان) لیتر در روز سهمیه روزانه با نرخ 2(350 تومان) لیتر در روز 1 مسافری با ظرفیت کمتر از 20 نفر 30 150 2 مسافری با ظرفیت 20 تا 40 نفر 120 400 3 مسافری با ظرفیت بیش از 40 نفر 110 500 4 کامیون با ظرفیت کمتر از 10 تن 30 150 5 کامیون با ظرفیت 10 تا 20 تن 50 300 6 کامیون با ظرفیت 20 تا 30 تن 150 300 7 کامیون با ظرفیت30 تا 40 تن 90 300 8 کامیون با ظرفیت 40 تا 50 تن 80 400 9 کامیون با ظرفیت بیش از 50 تن 80 400

تصویب این جدول بود که باعث بروز مشکلاتی در بحث حمل و نقل عمومی کشور با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شد. بر اساس این جدول، هر وسیله حمل و نقل عمومی با کاربری تعریف شده در جدول مذکور، می توانست در دو میزان متفاوت، سهمیه 150 تومانی و 350 تومانی دریافت کند. این کار باعث بالا رفتن کرایه حمل و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها می شد، که بر این اساس وزارت بازرگانی، موضوع را به معاون اول رئیس جمهور نعکس کرد.

در این راستا، 8 دی ماه کارگروه طرح تحول اقتصادی مصوبه ای را از تصویب گذراند که بر اساس آن، قرار بر این شد که سهمیه های در نظر گرفته شده با نرخ 350 تومان نیز، تا آخر دی ماه با قیمت "150 تومان به علاوه یک ریال" در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد.

یک مقام مطلع در این باره به مهر گفت: عدد یک ریالی که در قیمت‌های جدید مشاهده می شود به دلیل این است که جایگاههای عرضه سوخت بتوانند سهمیه دوم اختصاص داده شده را عمل کنند.

جدول سهمیه جدید روزانه خودروهای گازوئیل سوز ردیف کاربری سهمیه روزانه با نرخ 1(150 تومانی) لیتر در روز سهمیه روزانه با نرخ 2(150 تومان+ یک ریال) لیتر در روز 1 مسافری با ظرفیت کمتر از 20 نفر 30 150 2 مسافری با ظرفیت 20 تا 40 نفر 120 400 3 مسافری با ظرفیت بیش از 40 نفر 110 500 4 کامیون با ظرفیت کمتر از 10 تن 30 150 5 کامیون با ظرفیت بین 10 تا20 تن 50 300 6 کامیون با ظرفیت بین 20 تا 30 تن 150 300 7 کامیون با ظرفیت بین 30 تا 40 تن 90 300 8 کامیون با ظرفیت بین 40 تا 50 تن 80 400 9 کامیون با ظرفیت بیش از 50 تن 80 400

به گزارش مهر، تاریخ اعتبار این جدول تا آخر دی ماه بوده و قرار است در بهمن ماه، تصمیمات جدیدی اتخاذ شود.

جزئیات سهمیه جدید در بهمن ماه

این مقام مطلع افزود: براساس تصمیم کارگروه طرح تحول اقتصادی، این تصمیم تا آخر دی ماه اعتبار دارد. برهمین، قرار است که تا پایان ماه جاری، وزارتخانهای نفت، راه و ترابری و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، وضعیت مصرف ناوگام حمل و نقل را بررسی کند و راهکارهای لازم را ارایه دهد. وی تصریح کرد: از ابتدای بهمن ماه، سهمیه ها براساس کارکرد هر وسیله نقلیه، تعیین خواهد شد.