آسفالت راه روستایی ماکو 34 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، حسین باقرزاده پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید از روند اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت ریزی محورهای روستایی ماکو با بیان اینکه احداث و آسفالت 35 کیلومتر راه روستاهای بالای 50 خانوار در این شهرستان در دست اجراست، افزود: اتمام این عملیات بالغ بر 34 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی از بهسازی و آسفالت 20 کیلومتر راه روستایی شهرستان ماکو از ابتدای سالجاری تا کنون در قالب طرح همت خبر داد و بیان داشت: با اجرای این عملیات، ساکنان شش روستای بالای 50 خانوار از راه مناسب و امن بهره مند شدند.

آغاز عملیات بهسازی و آسفالت روستای خرمن یری در ماکو

رئیس اداره راه و ترابری ماکو در ادامه با اشاره به اتمام عملیات روکش آسفالت در 89 کیلومتر راه روستایی، از آغاز عملیات بهسازی و آسفالت سخت گذرترین راه روستایی منطقه خبر داد و بیان داشت: احداث و آسفالت راه روستای خرمن یری به طول هشت کیلومتر با اختصاص چهار میلیارد ریال تکمیل شده است.

به گفته باقر زاده هم اکنون از مجموع 750 کیلومتر راه روستایی شهرستان ماکو بیش از 243 کیلومتر محور روستایی آسفالت شده و این شهرستان 325 کیلومتر راه شوسه، 149 کیلومتر راه خاکی و 24 کیلومتر راه احداث نشده دارد.