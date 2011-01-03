مشارکت سیاسی حزب بعث خواست آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،"محمد البیاتی" تاکید کرد: قانون اساسی عراق مشارکت حزب بعث در روند سیاسی را ممنوع کرده است.

عضو اتحاد ملی عراق افزود: حضور حزب بعث با خط قرمز قانون اساسی روبرو است زیرا سبب بازگشت رژیم دیکتاتوری همانند سابق خواهد شد.

وی تصریح کرد: درخواستها برای مشارکت بعثی ها در دولت جدید مطابق خواست برخی محافل سیاسی و آمریکایی صورت گرفته و این موضوع مردود است.

البیاتی تاکید کرد: مردم عراق اجازه مشارکت حزب بعث در روند سیاسی است، زیرا آنها به کشتار گسترده عراقیها پرداختند و طی 35 سال گذشته حقوق مردم عراق را پایمال کردند.

شایان ذکر است که برخی اعضای فهرست العراقیه خواستار مشارکت و گفتگو با بعثی ها برای ورود آنها به روند سیاسی شده بودند. آمریکا نیز طرفدار حضور مجدد بعثی هاست.