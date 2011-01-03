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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۹

اتحاد ملی عراق:

مشارکت سیاسی حزب بعث خواست آمریکاست

مشارکت سیاسی حزب بعث خواست آمریکاست

یکی از اعضای اتحاد ملی عراق حضور حزب بعث در روند سیاسی این کشور را خواست آمریکایی ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین،"محمد البیاتی" تاکید کرد: قانون اساسی عراق مشارکت حزب بعث در روند سیاسی را ممنوع کرده است.

عضو اتحاد ملی عراق افزود: حضور حزب بعث با خط قرمز قانون اساسی روبرو است زیرا سبب بازگشت رژیم دیکتاتوری همانند سابق خواهد شد.

وی تصریح کرد: درخواستها برای مشارکت بعثی ها در دولت جدید مطابق خواست برخی محافل سیاسی و آمریکایی صورت گرفته و این موضوع مردود است.

البیاتی تاکید کرد: مردم عراق اجازه مشارکت حزب بعث در روند سیاسی است، زیرا آنها به کشتار گسترده عراقیها پرداختند و طی 35 سال گذشته حقوق مردم عراق را پایمال کردند.

شایان ذکر است که برخی اعضای فهرست العراقیه خواستار مشارکت و گفتگو با بعثی ها برای ورود آنها به روند سیاسی شده بودند. آمریکا نیز طرفدار حضور مجدد بعثی هاست.

کد مطلب 1224227

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