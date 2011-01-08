به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار یک روزه "تاثیر ادبیات فارسی بر هنر مینیاتور" به همت خانه فرهنگ ایران و همکاری و مساعدت بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بمبئی در دانشگاه بمبئی برگزار خواهد شد.

همچنین محبوبه نیکوقدم استاد هنر مینیاتور ایران بنا به دعوت خانه فرهنگ ایران، آثار هنری خود را که بر گرفته از ادبیات غنی ایران زمین است، در محل خانه فرهنگ کشورمان از 23 دی‌ماه به مدت 5 روز به نمایش خواهد گذاشت و به علاقمندان و هنرمندان این هنر اصیل ایرانی مراحل ساخت و تکمیل نقاشی مینیاتور را آموزش می‌دهد.

گفتنی‌ است در تاریخ 18 بهمن نیز در محل باشگاه مسلمانان، جشن باشکوه سالگرد پیروزی انقلاب ایران با حضور وزیر ایالت مهاراشترا و شخصیتهای فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.

