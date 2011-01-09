به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامعباس موسوی شامگاه شنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه دستاوردهای تبلیغ گروهی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم که در ساختمان منابع انسانی دفتر تبلیغات برگزار شد، افزود: اگرچه در گذشته فعالیت تبلیغ گروهی جایگاه چندانی نداشت اما امروز در حوزه و حتی نهادهای فرهنگی جای خود را باز کرده و بسیاری به دید یک فعالیت اثرگذار و مثمر ثمر به آن نگاه می‌کنند.



وی تصریح کرد: فعالیت تبلیغ گروهی اگرچه سابقه زیادی ندارد اما گروه‌های تبلیغی در برخی از مناطق کشور انقلاب ایجاد کرده‌اند و تأثیرگذاری بسیار بالایی داشته‌اند.



وی با اشاره به برپایی نمایشگاه دستاورد‌های تبلیغ گروهی که از هشتم تا ۱۱ آذرماه در دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد ابراز داشت: برپایی این نمایشگاه با هدف آشنایی گروه‌های تبلیغی با یکدیگر و تبیین شیوه‌ها و روشهای اثرگذار در تبلیغ همچنین تخصصی‌تر کردن تبلیغ از حیث اقشار و موضوعات برگزار شد.



موسوی بر لزوم تخصصی‌تر کردن گروه‌های تبلیغی تاکیدکرد و گفت: تخصصی شدن گروه‌ها از جهت موضوع و مخاطب نیاز امروز جامعه است.



۱۸۰ گروه تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کنند



در این مراسم همچنین مدیر اجرایی نمایشگاه دستاوردهای تبلیغ گروهی در سخنانی از فعالیت ۱۸۰ گروه تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خبر داد و عنوان کرد: در اولین نمایشگاه دستاوردهای تبلیغ گروهی بیش از ۴۰ گروه در قالب بیش از ۲۰ غرفه دستاوردهای خود را به معرض دید علاقمندان گذاشتند.



حجت الاسلام خلیل محسنی از برگزاری این نمایشگاه در سالهای آینده در سطح ملی خبر داد و ابراز داشت: امسال اولین تجربه کاری در حوزه نمایشگاهی بود اما در سالهای آینده و با برگزاری استانی و ملی این نمایشگاه جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.



وی تصریح کرد: در این دوره از نمایشگاه سه غرفه به عنوان غرفه بر‌تر شناسایی و تجلیل شدند همچنین از تمامی گروه‌های شرکت کننده در نمایشگاه با اهدای جوایزی تقدیر شد.



اولین نمایشگاه دستاوردهای تبلیغ گروهی هشتم تا ۱۱ آذرماه سال جاری در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شده بود.