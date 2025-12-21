صادقی پری: روایت بانوان اسوه رسالت خبرنگاران در مسیر تمدن‌ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم صادقیپری شامگاه یکشنبه در ننشست بانوان رسانهای با ارائه پژوهشی درباره شهربانو صفری نخستین بانوی گیلانی بنیانگذار حوزه علمیه خواهران، اظهار کرد: این بانو نماد زن مسلمان برای زنان جامعه اسلامی است.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه افزود: در دورانی که ساواک اجازه نمیداد حتی یک برگه اعلامیه در دست فردی باشد، شهربانو صفری کتابهایی چون آثار امام را حمل میکرد و با شجاعت در مسیر آگاهیبخشی گام برمیداشت.
وی با اشاره به نقشآفرینی این بانوی گیلانی گفت: «صفری» با ایجاد ۳۵ مرکز آموزشی و فرهنگی، شاگردان برجستهای چون صدیقه جهانآرا را تربیت کرد و بدینگونه الگویی برای زنان جامعه اسلامی شد.
صادقی پری این بانوی اسوه نشان داد که زن مسلمان میتواند در سختترین شرایط تاریخی، نهتنها حافظ ایمان و ارزشها باشد بلکه بنیانگذار جریان علمی و فرهنگی برای بانوان جامعه نیز گردد.
وی با بیان اینکه بانوان رسانهای باید روایتگر چنین بانوانی باشند، اظهار کرد: معرفی و الگوسازی از زنان بزرگی چون شهربانو صفری میتواند بانوان جهان را با الگوهای حقیقی زن مسلمان آشنا کند.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه افزود: «مجتهده صفری» بانوی گیلانی، بانویی در تراز جهان است که نماد زن مسلمان برای جامعه جهانی به شمار میرود.
