به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح یکشنبه شب در نشست مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر شهرستان با اشاره به حدیث گرانقدر امام باقر علیه‌السلام فرمود: «الکمال کل الکمال التفقه فی الدین وتقدیر المعیشه والصبر علی النائبه»؛ یعنی کمال حقیقی انسان در سه چیز فهم عمیق دین، مدیریت درست زندگی و صبر در برابر سختی‌ها است.

وی در ادامه تأکید کرد: امر به معروف بدون شناخت صحیح از دین ممکن نیست، کسی که می‌خواهد جامعه را به سمت خیر و صلاح هدایت کند، باید ابتدا خود فهمی عمیق از معارف اسلامی داشته باشد.

امام جمعه دشتستان در ادامه یادآور شد: یکی از جلوه‌های امر به معروف، دعوت مردم به میانه روی و مدیریت اقتصادی در زندگی است، جامعه‌ای که معیشت خود را درست سامان دهد، زمینه فساد و منکر در آن کمتر خواهد شد.

وی تصریح کرد: رهروان امر به معروف باید در برابر مشکلات، سختی‌ها و حتی مخالفت‌ها صبور باشند. صبر، رمز موفقیت در این مسیر است و بدون آن، دعوت به خیر به نتیجه نمی‌رسد.

حجت‌الاسلام مصلح در پایان خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر تنها یک وظیفه اجتماعی نیست، بلکه راهی برای رسیدن به کمال انسانی است, همانگونه که امام باقر علیه‌السلام فرمودند، کمال در دین‌شناسی، مدیریت زندگی و صبر جلوه‌گر می‌شود و این سه اصل باید چراغ راه رهروان امر به معروف باشد.