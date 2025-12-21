بخشدار امام حسن: اداره ثبت احوال در این بخش مستقر شد

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از استقرار اداره ثبت احوال در بخش امام حسن خبر داد و گفت: با پیگیری‌های جدی و دعوت از مدیرکل ثبت احوال استان، طی نشستی در محل بخشداری امام حسن، یکی از مطالبات بحق این بخش محقق شد.

بخشدار امام حسن افزود: استقرار اداره ثبت احوال نقش مهمی در تسهیل امور هویتی شهروندان دارد و موجب کاهش مراجعات مردم به مرکز شهرستان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آنان خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه استقرار ادارات در این بخش تصریح کرد: پیش از این نیز با حضور و پیگیری‌های صورت‌گرفته، ادارات جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش امام حسن مستقر شده‌اند.

رضایی تأکید کرد: حضور و استقرار ادارات در بخش امام حسن به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و این روند با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم با قوت ادامه خواهد داشت.