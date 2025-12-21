  1. استانها
۱ دی ۱۴۰۴، ۰:۲۴

بخشدار امام حسن: اداره ثبت احوال در این بخش مستقر شد

بوشهر- بخشدار امام حسن از استقرار اداره ثبت احوال به عنوان یکی از مطالبات بحق مردم این بخش خبر داد.

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از استقرار اداره ثبت احوال در بخش امام حسن خبر داد و گفت: با پیگیری‌های جدی و دعوت از مدیرکل ثبت احوال استان، طی نشستی در محل بخشداری امام حسن، یکی از مطالبات بحق این بخش محقق شد.

بخشدار امام حسن افزود: استقرار اداره ثبت احوال نقش مهمی در تسهیل امور هویتی شهروندان دارد و موجب کاهش مراجعات مردم به مرکز شهرستان و صرفه‌جویی در وقت و هزینه آنان خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه استقرار ادارات در این بخش تصریح کرد: پیش از این نیز با حضور و پیگیری‌های صورت‌گرفته، ادارات جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش امام حسن مستقر شده‌اند.

رضایی تأکید کرد: حضور و استقرار ادارات در بخش امام حسن به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و این روند با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم با قوت ادامه خواهد داشت.

