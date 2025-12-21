به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر یکشنبه به همراه رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان نماینده امور عشایر، از منطقه عشایری دهک شهرستان دیلم با تاکید بر توجه ویژه به مناطق عشایری، استمرار خدمات‌رسانی به این قشر را ضروری دانست.

فرماندار دیلم افزود: رسیدگی به مشکلات عشایر از اولویت‌های مجموعه مدیریت در این شهرستان است.

در این بازدید میدانی، فرماندار دیلم ضمن دیدار و گفت‌وگو با عشایر منطقه، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت و پیگیری امور و مطالبات این قشر را در دستور کار قرار داد.

از جمله اقدامات مهم انجام‌شده در این بازدید، پیگیری تأمین چادر مناسب برای معلم مدرسه عشایری منطقه بود.

همچنین با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان، تعدادی میز و صندلی، تابلو و اقلام مورد نیاز آموزشی در اختیار دانش‌آموزان عشایری قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، جمعیت هلال‌احمر شهرستان دیلم اقلامی شامل بخاری، پتو، موکت و سایر تجهیزات ضروری را به عشایر منطقه اهدا کرد.