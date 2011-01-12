فهرست مواد ممنوعه 2011 منتشر شد/ غیرمجاز بودن "مواد فاقد تائیدیه"

به گزارش خبرنگار مهر، اعمال تغییرات مورد نیاز در فهرست داروهای غیرمجاز کاری است که در روزهای پایانی هر سال میلادی توسط "وادا" انجام شده و به طور رسمی منتشر می‎شود، چرا که رعایت آن در سال جدید میلادی توسط تمام ورزشکاران، مربیان و مسئولان تیم‎های ورزشی سراسر دنیا در رشته‎های مختلف لازم و ضروری است.

در همین راستا و پیش از آغاز سال 2011 تغییرات دیگری در فهرست داروهای ممنوعه اعمال شده که البته این تغیرات بدون اضافه شدن داروی جدیدی همراه بوده است. هرچند که استفاده از برخی داروها در قالب "مواد فاقد تاییدیه" ممنوع اعلام شده است. ضمن اینکه در فهرست جدید داروهای ممنوعه استفاده از برخی داروها در شرایطی خاص بلامانع اعلام شده است.

"مواد فاقد تاییدیه" بخش جدیدی است که در فهرست داروهای غیرمجاز وادا برای سال 2011 لحاظ شده است. این بخش به مواد "فارماکولوژیک" و دارای خواص دارویی اشاره می‌کند که مصرف آنها در جهت افزایش کارایی ورزش است اما توسط هیچ یک از مقامات بهداشتی دولتی برای مصارف درمانی تایید نشده و در سایر بخش‎های فهرست وادا هم نامی از آنها نیست. مصرف این مواد در فهرست مواد ممنوعه سال 2011 - در حین مسابقه یا خارج از آن - ممنوع اعلام شده است.

یکی دیگر از تغییرات ایجاد شده در فهرست جدید داروهای غیرمجاز مربوط به حذف کردن "التزام" برای ورزشکاران در زمینه "اعلام مصرف" موادی است که ممنوع هم نیستند! پیش از این لازم بود ورزشکاران در صورت استفاده از موادی که در فهرست مواد ممنوعه قرار ندارند موضوع را به افسران کنترل دوپینگ گزارش دهند اما این "التزام" برای سال 2011 از فهرست مواد ممنوعه کنار گذاشته شد.

"سالبوتامول" یکی از داروهایی است که تا پیش از سال 2010 مصرف آن در صورت داشتن فرم معافیت مصرف درمانی (TUE) مجاز بود. در فهرست سال گذشته وادا این دارو در صورت اعلام شفاهی هم قابل مصرف بود. در فهرست جدید داروهای ممنوعه نیز استفاده از "اسپری" سالبوتامول مجاز اعلام شده البته در صورتیکه میزان مصرف آن از 1600 میکروگرم در 24 ساعت تجاوز نکند.

همچنین فرآورده‌های مشتق شده از پلاکت که در سال 2010 در صورت مصرف از طریق تزریق عضلانی ممنوع اعلام شده بودند به دلیل فقدان شواهد و دلایل اثبات کننده جدید در زمینه مصرف این روش‎ها با هدف افزایش کارایی ورزشی از فهرست ممنوعه 2011 حذف شده است.

ACTOVEGIN که "اولترافیلتره" سرم گوساله و فاقد سلول‎های خونی بوده و پتانسیل افزایش انتقال اکسیژن را هم دارد براساس فهرست جدید مواد ممنوعه ممنوع نیست، مگر اینکه با "آنفوزیون" وریدی تزریق شود. چراکه تزریق وریدی با سرنگ ساده در صورتی مجاز است که ماده تزریق شده ممنوع نباشد و حجم تزریق هم بیشتراز 50 میلی لیتر نباشد.

دکتر لطفعلی پورکاظمی، دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) ضمن تایید این مطالب به خبرنگار مهر گفت: البته فهرست جدید داروهای غیر مجاز آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ تغییرات دیگری هم داشته است اما در کل داروی جدیدی به عنوان داروی ممنوعه به این فهرست اضافه نشده است.

وی همچنین هوشیار بودن ورزشکاران به هنگام استفاده از انواع داروها را به آنها توصیه کرد و اظهارداشت: در مجموع ورزشکاران باید در استفاده از مواد مختلف آگاهانه عمل کنند حتی اگر داروی مورد مصرف آنها در فهرست مواد ممنوعه نباشد.

دبیر کل نادو در این زمینه توضیح داد و یادآور شد: برخی مواد هستند که جزو داروی ممنوعه نیستند و ورزشکاران هم خیلی راحت از آنها استفاده می‎کنند. اما اگر بعدها ثابت شود آن داروی خاصیت افزایش نیرو داشته و باید در دسته مواد ممنوعه قرار بگیرند، با مصرف کنندگان گذشته آن هم برخورد شده و حتی در صورت مدال‌آوری، مدال آنها پس گرفته می‎شود.