برتری هنرمندان ایلامی در جشنواره بسیج هنرمندان

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: حوزه علمیه، سپاه پاسداران، معاونت صنایع دستی و عموم هنرمندان از جمله مراکز شرکت کننده در این جشنواره بودند.



حمید بختیاری افزود: جشنواره مذکور از سیزدهم تا پانزدهم دی ‌ماه سال جاری در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد با محوریت و هدف هنر در ارزش‌ها و مفاهیم اسلامی برپا بود.



وی خاطرنشان کرد: هشت رشته هنرهای سنتی، حجم، خوشنویسی (شکسته، نستعلیق)، نقاشی، عکاسی،گرافیک، پوستر و...از جمله این آثار هستند.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: از بین 450 اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، 30 اثر به عنوان آثار برگزیده شد که از این میان چهار اثر متعلق به هنرمندان معاونت صنایع دستی استان ایلام است.



سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام یادآور شد: رتبه اول تا سوم در بخش هنرهای سنتی رشته‌های معرق و تذهیب و رتبه نخست در رشته خوشنویسی از هنرمندان معاونت بودند.

