طرح ویژه امنیتی برای اربعین حسینی / کشف یک خودروی بمبگذاری شده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، فرماندهی پلیس استان نجف از آماده شدن طرح امنیتی برای حمایت از زائرانی که برای بزرگداشت اربعین حسینی به کربلای معلی می روند، خبر داد.



عبدالکریم العامری گفت : فرماندهی عملیات فرات مرکزی طرح امنیتی منسجمی را برای تامین امنیت راهها از جنوب تا شمال نجف به سمت کربلا آماده کرده است.



وی همچنین از تشکیل هسته اطلاعاتی ویژه برای جلوگیری از وقوع هر گونه عملیات تروریستی احتمالی علیه زائران حسینی و هماهنگی با نیروی هوایی ارتش و نیروهای مرزی و دستگاههای پشتیبان دیگر برای حمایت از زائران خبر داد.



العامری بر منع حمل سلاح حتی سلاحهای دارای مجوز و منع سر دادن شعارهای سیاسی برای جلوگیری از سیاسی شدن این مناسبت دینی تاکید کرد.



خبر دیگر اینکه سه فرد مظنون در جنوب موصل، 11 فرد تحت پیگرد در شمال استان بابل، 30 متهم در مناطق مختلف کربلا، دو تروریست در جنوب کرکوک و سه تروریست در منطقه الریاض بغداد در عملیات نیروهای امنیتی عراق دستگیر شدند.



همچنین یک شهروند عراقی بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد زخمی شد و یک تروریست که مرتکب جنایت کشتار دسته جمعی در عراق شده است، به دار مجازات آویخته شد.



از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق موفق به کشف چهار سکوی شلیک موشک کاتیوشا و خنثی کردن یک خودروی بمبگذاری شده در جنوب بغداد شدند.



کشف مقادیری مواد منفجره در مناطق مختلف استان کربلا، زخمی شدن شش غیر نظامی بر اثر انفجار بمب در جنوب بغداد ، کشته شدن یک غیر نظامی بر اثر انفجار بمب از دیگر تحولات امنیتی عراق است.