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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۳۰

تداوم رگبار پراکنده در ارتفاعات گلستان؛ دما از امروز افزایشی می‌شود

تداوم رگبار پراکنده در ارتفاعات گلستان؛ دما از امروز افزایشی می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم رگبارهای پراکنده و وزش باد شدید در برخی مناطق استان طی امروز شنبه خبر داد و گفت: از امروز شنبه‌ به ‌تدریج جو گلستان آرام‌تر و دمای هوا افزایشی می شود.

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی اظهار کرد: امروز همچنان با حاکمیت جریانات شمالی، به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای، کوهستانی و شرقی استان، گاهی رگبارهای پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین از امروز به‌تدریج از میزان ناپایداری‌های جوی کاسته خواهد شد و تا اواسط هفته، جو استان در بیشتر مناطق آرام‌تر می‌شود.

جعفری ادامه داد: همزمان با استقرار شرایط پایدارتر، دمای هوا نیز روند افزایشی خواهد داشت و طی روزهای آینده افزایش تدریجی دما در مناطق مختلف گلستان مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با وجود آرام‌تر شدن شرایط جوی در بیشتر مناطق، طی این مدت در ارتفاعات استان همچنان در برخی ساعات رشد ابر و رگبارهای پراکنده محتمل خواهد بود.

کد مطلب 6923348

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