سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی اظهار کرد: امروز همچنان با حاکمیت جریانات شمالی، بهویژه در نواحی کوهپایهای، کوهستانی و شرقی استان، گاهی رگبارهای پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
وی افزود: همچنین از امروز بهتدریج از میزان ناپایداریهای جوی کاسته خواهد شد و تا اواسط هفته، جو استان در بیشتر مناطق آرامتر میشود.
جعفری ادامه داد: همزمان با استقرار شرایط پایدارتر، دمای هوا نیز روند افزایشی خواهد داشت و طی روزهای آینده افزایش تدریجی دما در مناطق مختلف گلستان مورد انتظار است.
کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: با وجود آرامتر شدن شرایط جوی در بیشتر مناطق، طی این مدت در ارتفاعات استان همچنان در برخی ساعات رشد ابر و رگبارهای پراکنده محتمل خواهد بود.
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