ساخت هشت هزار کالای پرمصرف صنعت نفت توسط سازندگان داخلی

سیف‌ الله خواجویان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: ارزش تقاضاهای در دست اقدم نزدیک به شش هزار میلیارد ریال است و تأمین آنها می ‌تواند بخش مهمی از نیازهای کالایی واحدهای عملیاتی این شرکت را رفع کند.

وی توضیح داد: از مهم ‌ترین این کالاها لوله ‌های بدون درز، پره توربین‌ های گازی، شیرهای ایمنی سطح الارضی، رشته‌ های تکمیلی درون چاهی و کالای یدکی انواع توربین، پمپ و کمپرسور است.



خواجویان افزود: مواد شیمیایی، انواع لوله، انواع کالاهای حفاری، شیرهای دروازه ‌ای، تجهیزات مخابراتی و ابزار دقیق دیگر اقلامی هستند که ساخت داخلی آنها به طور عمده به سازندگان استان خوزستان سفارش شده است.



دبیر دومین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با اشاره به برپایی این نمایشگاه از 9 تا 12 بهمن ماه سال جاری گفت: در این نمایشگاه که با هدف حمایت از سازندگان و تقویت ساخت داخل برگزار می‌ شود چند قرارداد ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز این شرکت با سازندگان داخلی امضا خواهد شد.



وی اظهار داشت: برپایی این نمایشگاه افزایش آشنایی صاحبان صنایع داخلی از نیازهای صنعت نفت و گاز و نیز ترغیب مدیران و کارکنان این صنعت به استفاده از تولیدات داخلی و تبادل اطلاعات و تجربه ارزشمند بین کارکنان و صنعتگران را موجب خواهد شد.



خواجویان خاطر نشان کرد: تاکنون حدود 150 شرکت و سازنده داخلی برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده ‌اند و مراکز علمی و پژوهشی و شرکت ‌های صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در این نمایشگاه حضور پررنگی دارند.