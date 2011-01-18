بار ترافیکی بازار تهران با احداث تونل امیرکبیر کم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف، روز گذشته به همراه معاون و مدیران معاونت فنی و عمرانی شهرداری و شهرداران مناطق 12 ، 13 و 14 از تونل شهری در حال احداث امیر کبیر بازدید کرد و در نشستی مشترک به بررسی ابعاد فنی و ترافیکی این طرح شهری پرداخت.

قالیباف در این جلسه اظهار کرد: عمده راه های ورودی در مرکز تهران به بازار منتهی می شود و خروجی های این محدوده کمتر از ورودی های آن است و در این طرح تلاش شده با احداث تونل بحث خروج ترافیک از بازار مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: تا خیابان انقلاب وضعیت خوبی در خصوص بزرگراه های شرقی – غربی داریم اما از خیابان انقلاب به سمت جنوب حتی خیابان 35 متری شرقی - غربی نداریم و لزوم احداث این تونل به خوبی احداث می شد.

شهردار تهران با تاکید بر این که باید با بررسی تمامی جوانب برای باز تعریف و اجرای بهترین شکل ارتباط معابر با یکدیگر و جهت حرکت در شبکه کار شود ، اظهار کرد: مسیر ترافیکی تونل امیرکبیر باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که قدرت مانور و تغییر جهت حرکت در مواقع لزوم را میسر سازد.

بر اساس این گزارش تونل امیرکبیر به عنوان محور اصلی شرقی - غربی همراه با بزرگراه امام علی (ع) به عنوان یکی از محورهای اصلی شمالی - جنوبی مجموعه هماهنگی را در محدوده مرکزی تهران ایجاد خواهد کرد.

رویکرد پیشین احداث این تونل ، ورود خودروها به محدوده بازار بوده، اما رویکرد جدیدی که مورد توجه قرار گرفته خروج بار ترافیکی از بازار است که به کمک بزرگراه در حال احداث امام علی (ع) در این محدوده میسر خواهد شد .

ساماندهی ترافیکی بازار و منطقه 12 نیز بر اساس طرح تفصیلی این منطقه در حال حاضر توسط شهرداری منطقه 12 در حال انجام است و این اقدام نیز مکمل این مجموعه است.