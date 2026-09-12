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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

جمالیان: افزایش پنج برابری پرداختی بهورزان دستور کار قرار دارد

جمالیان: افزایش پنج برابری پرداختی بهورزان دستور کار قرار دارد

اراک- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، افزایش ۵ تا ۶ برابری پرداختی بهورزان در سال جاری دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان پیش از ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز بهورز در اراک اظهار کرد: بهورزان حلقه واسط میان مردم و نظام سلامت هستند و بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت کشور بر پایه آمار و اطلاعاتی انجام می‌شود که به همت این قشر در خانه‌های بهداشت ثبت و جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: با وجود گذشت چند روز از روز بهورز، این تأخیر از ارزش خدمات و نقش مؤثر بهورزان در طول سال نمی‌کاهد و تلاش‌های یکساله آنان همواره مورد قدردانی است.

جمالیان تصریح کرد: بهورزان حلقه واسط مردم و نظام سلامت هستند و بخش مهمی از آمار و اطلاعات مورد نیاز نظام سلامت در روستاها به همت آنان ثبت و منتقل می‌شود.

جمالیان ادامه داد: وظایف بهورزان فراتر از امور درمانی است و حوزه‌هایی همچون سرشماری، ثبت الکترونیک سلامت، مراقبت از مادران باردار، واکسیناسیون، پیشگیری و ارتباط با خیرین را نیز شامل می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در حوزه سلامت تا حد زیادی بر آمار و اطلاعات خانه‌های بهداشت استوار است که حاصل تلاش بهورزان و نشان‌دهنده اهمیت نقش آنان در نظام سلامت است.

وی با اشاره به پیگیری مشکلات بهورزان در مجلس افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در چندین جلسه با مسئولان وزارت بهداشت برای حل مشکلات بهورزان پیگیری‌هایی داشته است و در آخرین جلسه نیز وعده داده شد که پرداختی این قشر افزایش چشمگیری داشته باشد.

جمالیان بیان کرد: پرداختی بهورزان ممکن است چهار تا پنج برابر افزایش یابد، اما به دلیل پایین بودن رقم پایه، این افزایش به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات معیشتی آنان نخواهد بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود مشکلات مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس و حمایت وزیر بهداشت، پرداختی بهورزان در سال جاری پنج تا شش برابر افزایش می‌یابد؛ هرچند این افزایش همچنان پاسخگوی کامل مشکلات معیشتی آنان نخواهد بود.

وی گفت: بازنشستگی زودرس بهورزان در دستور کار نیست و تلاش می‌کنیم دو سال دوره تحصیل آنان نیز به عنوان سابقه خدمت مورد پذیرش قرار گیرد و سایر مطالبات بهورزان نیز از طریق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6944597

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