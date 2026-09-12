جمالیان: افزایش پنج برابری پرداختی بهورزان دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان پیش از ظهر شنبه در آیین گرامیداشت روز بهورز در اراک اظهار کرد: بهورزان حلقه واسط میان مردم و نظام سلامت هستند و بخش مهمی از تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت کشور بر پایه آمار و اطلاعاتی انجام می‌شود که به همت این قشر در خانه‌های بهداشت ثبت و جمع‌آوری می‌شود.

وی افزود: با وجود گذشت چند روز از روز بهورز، این تأخیر از ارزش خدمات و نقش مؤثر بهورزان در طول سال نمی‌کاهد و تلاش‌های یکساله آنان همواره مورد قدردانی است.

جمالیان تصریح کرد: بهورزان حلقه واسط مردم و نظام سلامت هستند و بخش مهمی از آمار و اطلاعات مورد نیاز نظام سلامت در روستاها به همت آنان ثبت و منتقل می‌شود.

جمالیان ادامه داد: وظایف بهورزان فراتر از امور درمانی است و حوزه‌هایی همچون سرشماری، ثبت الکترونیک سلامت، مراقبت از مادران باردار، واکسیناسیون، پیشگیری و ارتباط با خیرین را نیز شامل می‌شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در حوزه سلامت تا حد زیادی بر آمار و اطلاعات خانه‌های بهداشت استوار است که حاصل تلاش بهورزان و نشان‌دهنده اهمیت نقش آنان در نظام سلامت است.

وی با اشاره به پیگیری مشکلات بهورزان در مجلس افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در چندین جلسه با مسئولان وزارت بهداشت برای حل مشکلات بهورزان پیگیری‌هایی داشته است و در آخرین جلسه نیز وعده داده شد که پرداختی این قشر افزایش چشمگیری داشته باشد.

جمالیان بیان کرد: پرداختی بهورزان ممکن است چهار تا پنج برابر افزایش یابد، اما به دلیل پایین بودن رقم پایه، این افزایش به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات معیشتی آنان نخواهد بود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود مشکلات مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی، با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس و حمایت وزیر بهداشت، پرداختی بهورزان در سال جاری پنج تا شش برابر افزایش می‌یابد؛ هرچند این افزایش همچنان پاسخگوی کامل مشکلات معیشتی آنان نخواهد بود.

وی گفت: بازنشستگی زودرس بهورزان در دستور کار نیست و تلاش می‌کنیم دو سال دوره تحصیل آنان نیز به عنوان سابقه خدمت مورد پذیرش قرار گیرد و سایر مطالبات بهورزان نیز از طریق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیری خواهد شد.