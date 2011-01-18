5 روستای خراسان جنوبی با انرژی خورشیدی برق رسانی می شود

محمدعلی ضامن در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: تا پایان سال مالی روستاهای خوش نری سرایان با 14 خانوار، رزگ نهبندان با 13 خانوار، سیلک و دیم بیرجند به ترتیب با 10و 11خانوار و شبوی شهرستان سربیشه با 15 خانوار با استفاده از انرژی خورشیدی برق دار می شود.

وی اضافه کرد: به ازای هر خانوار در روستای خوش نری شهرستان سرایان برای برق کشی خانه ها 80 تا 100 میلیون ریال هزینه خواهد شد.

تمام روستاهای بالای 20خانوار خراسان جنوبی برق دارند

ضامن با اشاره به اینکه 98.5 درصد روستاهای استان برقرسانی شده است، افزود: در حال حاضر همه روستاهای بالای 20 خانوار استان از نعمت برق برخوردارند .

وی تعداد روستاهای برق دار استان را هزار 289 روستا عنوان کرد و بیان داشت: در این تعداد روستا 102 هزار و 561 مشترک از نعمت برق برخوردارهستند.