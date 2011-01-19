تعطیلات میان ترم دانشجویان دانشگاه چمران اهواز تعیین شد

محمدعلی فیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، عنوان کرد: امسال برای نخستین بار از 14 تا 22 بهمن ماه به عنوان تعطیلات میان ترم به منظور استراحت و رفع خستگی دانشجویان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه امتحانات ترم جاری تا 14 بهمن ماه به پایان می ‌رسد، تصریح کرد: به منظور اتخاذ وحدت رویه و سازماندهی، دانشجویان پس از امتحانات تا 22 بهمن ماه تعطیل خواهند بود.



فیروزی تاکید کرد: با توجه به اینکه انتخاب واحد نیمسال دوم انجام شده است، کلاس‌های درسی رسما از 23 بهمن ماه آغاز خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: تعطیلات چند روزه میان ترم مختص دانشجویان بوده و دانشگاه و دانشکده ‌ها همچنان دراین ایام فعال خواهند بود و اساتید نیز در محل کار خود حضور خواهند داشت.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز طبق تقویم آموزشی سال تحصیلی جاری، حذف و اضافه دانشجویان در نیمسال دوم 90-89 از اول تا چهارم اسفند ماه به تفکیک سال ورود به دانشگاه انجام خواهد شد.



فیروزی همچنین با اشاره به پذیرش دانشجو در برخی رشته‌ها در نیمسال دوم (ورودی بهمن)، اذعان داشت: دانشجویان رشته‌ های نیمه متمرکز شامل تربیت بدنی، نقاشی و هنر و نیز تعدادی دانشجوی دکتری حرفه‌ ای دامپزشکی از بهمن ماه دوران جدید تحصیلی خود را در دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز خواهند کرد.

