به گزارش خبرنگار مهر، کسانی که با تاریخ مبارزات چهره‌های معاصر در جنوب ایران با بیگانگان آشنایی دارند با نام میر مُهَنّا نیز روبه رو شده‌اند که وی دوره‌ای با هلندی‌ها و انگلیسی‌هایی که در خلیج فارس حضور داشتند به مبارزه پرداخت.

همچنین کسانی که به ادبیات علاقه‌مند هستند و به ویژه آثار زنده‌یاد نادر ابراهیمی را خوانده‌اند نیز با این شخصیت آشنایی دارند چراکه ابرهیمی در اثر چند جلدی "بر جاده‌های آبی سرخ" داستان زندگی و مبارزات این شخصیت را در قالب داستانی مرور می‌کند.

حال چندی پیش مرتضی رضایی طراح و نویسنده بازی‌های رایانه‌ای یک بازی با نام "میر مهنا" ساخت و اتفاقا مورد توجه کانون‌های مرتبط با بازی ها رایانه‌ای قرار گرفت و جوایزی را نیز برای وی به ارمغان آورد.

در نگارش این بازی، رضایی از منابع مختلفی بهره برده که مهمترین آنها را کتاب نادر ابراهیمی می‌داند.

وی که در نظر دارد بر همین اساس یک انیمیشن هم بسازد در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: وقتی کتاب‌های نادر ابراهیمی را می‌خواندم به دلیل شیوایی و روانی آنها جذبشان می‌شدم و وقتی تصمیم گرفتم درباره شخصیت میرمهنا بازی‌نامه بنویسم به منابع مختلفی مراجعه کردم ولی هیچ اثری به جامعی و جذابی "بر جاده‌های آبی سرخ" پیدا نکردم.

وی ادامه داد: آنچه ابراهیمی در این مجموعه آورده نشان می‌دهد که پیشینه پژوهشی دارد و حرف‌هایی که خیلی کتاب‌ها نزده‌اند در اینجا بازگو می‌شود.این کمک می کند که شخصیت به خوبی معرفی شود و قالبی مستند هم دارد در حالیکه حتی در اثر "روابط هلندی‌ها با خلیج‌فارس" نوشته ویلم فلور این جزئیات وجود ندارد همچنین در کتاب فلور احساس می‌شود که از منظر درباری نوشته شده و صداقت و شفافیت اثر زنده‌یاد ابراهیمی را ندارد. در کتاب ویلم فلور، میرمهنا دزد و راهزنی معرفی می‌شود و به وجهه مردمی وی اشاره‌ای نمی‌شود.

رضایی درباره داستانی که در بازی "میر مهنا" مورد اشاره است، ‌توضیح داد: قرن 17 میلادی خلیج فارس و جزیره خارک توسط نیروهای کمپانی هند شرقی اشغال شد و ماجرایی بازی از جایی آغاز می شود که حنانه دختری از اهالی جزیره خارک، با یورش سربازان کمپانی هند شرقی به خانه آنها دستگیر و در سیاه چال قلعه موسلستاین که مقر فرماندهی کمپانی هند شرقی است زندانی می‌شود. در بازی میرمهنا بازی‌کننده اصلی یک جوان جنوبی است که برای نجات خواهرش حنانه با یاران میرمهنا همسو و همراه می‌شود و با متجاوزان به وطن مبارزه می‌کند.

نویسنده بازی‌نامه "میر مهنا" که با مشارکت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و زیر نظر متخصصان استودیو بازی‌سازی اسپریس پویانما ساخته شده، اضافه کرد: داستان در مجموعه نادر ابراهیمی در 3 تا 4 سال روایت می‌شود ولی در بازی ما فقط 3 روز را مرور کرده‌ایم و به همین دلیل همه شخصیت‌هایی که در "بر جاده‌های آبی سرخ" آمده‌اند در بازی ما نیستند البته چندی پیش ساخت یک انیمیشن پیشنهاد شده که سیناپس آن را نوشته و تحویل داده‌ایم. در آن اثر مفصل تر درباره میر مهنا و یارانش صحبت می‌شود که البته در آن کار هم مبنای اصلی ما آثار نادر ابراهیمی است.

وی با تاکید بر اینکه در تیتراژ بازی "میر مهنا" به منابع پژوهشی به ویژه کتاب چند جلدی "بر جاده‌های آبی سرخ" اشاره شده است عنوان کرد که در تلاش است در بسته‌بندی جدید بازی هم اشاره‌ای به این مساله بشود.

رضایی در بخش دیگر صحبت‌هایش درباره لزوم توجه به منابع ادبی در بازی ها رایانه‌ای تشریح کرد: فکر می‌کنم استفاده از منابع غنی ادبی ضرورتی است که باید از سوی همه دوستان جدی‌تر گرفته شود. این منابع ادبی چه در ادبیات کهن و چه معاصر موجود است. طراحان بازی لازم است در کنار تکنیک به لزوم توجه به متن خوب هم دقت کنند که تقویت بازی‌نامه‌ها می تواند در همکاری نویسندگان و پژوهشگران ادبی محقق شود.

این طراح بازی‌های رایانه ای عنوان کرد: منابع ادبی و اسطوره‌ای ما به قدری غنی است که خارجی‌ها از آنها الهام می گیرند ولی دنیا تشنه این است که این گونه آثار را از کشور خودمان دریافت کند. ما باید آثاری با رنگ و بوی ایرانی تولید کنیم که از داستان تا گرفیک و فضا و طراحی شخصیت‌ها همگی ایرانی باشد.

وی در پایان گفت: من از نویسندگان و کارشناسان ادبی می‌خواهم که در کنار ما قرار گیرند. اولش شاید سخت باشد ولی به مرور آنها نیز به ساختار این کار آشنا می‌شوند. این مشکل شاید در ابتدای راه فیلمنامه نویسی هم برای نویسندگان وجود داشت که نمی‌دانستند چگونه متنی بنویسند که قابل اجرا برای کارگردان و بازیگران باشد ولی در گذر زمان این مسائل برطرف شد.