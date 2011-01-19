2011 و 2012 سالهای بحرانی برای ناتو در افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تایمز، "لیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس روز سه شنبه در دیدار با "استیون اسمیت" همتای استرالیایی خود در سیدنی هشدار داد که 2011 و 2012 از جمله سالهای بحرانی برای نیروهای بین المللی در جنگ افغانستان خواهند بود.

فاکس و اسمیت در عین حال در اظهاراتی متناقض اعلام کردند: تصمیم گرفتیم تا وجود تروریسم را در افغانستان انکار کنیم.

وزیران دفاع استرالیا و انگلیس در ادامه اعلام کردند : متعهد به عقب نشینی نظامیان خود از افغانستان در سالهای 2014 و 2015 هستیم.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که سخنگوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) نیز اخیرا با اشاره به افزایش خشونتها در سال جاری در افغانستان پیش بینی کرد: درگیریها در افغانستان در زمستان جاری متوقف نمی شود.

در واقع پیشرفت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان محسوس نیست و دستاورد آنها در حوزه امنیت، اداره کشور و پیشرفت در مناطق نیز راضی کننده نیست. گزارشهای منتشرشده نیز نشان می ‌دهد که شرایط امنیتی افغانستان با وجود حضور حدود 150هزار نیروی آمریکایی و نیروهای خارجی بهبود نیافته است.

