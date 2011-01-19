  1. استانها
  2. ایلام
۲۹ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

اندیشه ‌های ژرف در قالب پژوهش‌ پدیدار می‌شوند

اندیشه ‌های ژرف در قالب پژوهش‌ پدیدار می‌شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری ایلام گفت: پژوهش نیروی محرک توسعه در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و توان هر کشور به میزان پژوهش آن کشور بستگی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عباس واشقانی فراهانی ظهر چهارشنبه در استانداری ایلام گفت: پژوهش نیروی محرک توسعه در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و توان هر کشور به میزان پژوهش آن کشور بستگی دارد.

وی افزود: امروز تمام آنان‌ که کم و بیش مطالعاتی در خصوص پژوهش دارند، معتقد هستند بدون تحقیقات هیچ کاری نباید صورت گیرد و همچنین بدون پژوهش نباید تصمیم گیری کرد.

فراهانی گفت: پژوهش بازوی نرم افزاری مدیریت محسوب می شود، اطلاع ‌یابی و اطلاع ‌رسانی درست، زمانی به طور منطقی و مطلوب محقق می‌شود که زمینه‌ پژوهشی داشته باشد و تصمیم‌سازی یکی از رسالت‌های پژوهش است.

دبیر کارگروه پژوهش، فناوری و اطلاعات استان تصریح کرد: پژوهش ریشه در آموزه های دینی دارد چرا که دین مبین اسلام نیز انسانها را به تفکر و پژوهش دعوت نموده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مقدمه پژوهش تفکر است و اگر تفکر نباشد نیازهای انسانها ناشناخته می ماند، گفت: بر این مبنا لازم است هر کشوری برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار در عرصه تحقیق و پژوهش یکه تازی کند تا بتواند قله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت.

واشقانی فراهانی در خاتمه در خصوص اهمیت پژوهش و فعالیتهای صورت گرفته که کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان تا پایان دی ماه سال جاری ارائه نموده است، اظهار داشت: کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان با محوریت مهندس اعلایی استاندار ایلام به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان فعالیتهای خود را از همان ابتدای ابلاغ بخشنامه به استانداری های سراسر کشور آغاز نمود.

کد مطلب 1235892

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها