به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عباس واشقانی فراهانی ظهر چهارشنبه در استانداری ایلام گفت: پژوهش نیروی محرک توسعه در تمامی حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و توان هر کشور به میزان پژوهش آن کشور بستگی دارد.
وی افزود: امروز تمام آنان که کم و بیش مطالعاتی در خصوص پژوهش دارند، معتقد هستند بدون تحقیقات هیچ کاری نباید صورت گیرد و همچنین بدون پژوهش نباید تصمیم گیری کرد.
فراهانی گفت: پژوهش بازوی نرم افزاری مدیریت محسوب می شود، اطلاع یابی و اطلاع رسانی درست، زمانی به طور منطقی و مطلوب محقق میشود که زمینه پژوهشی داشته باشد و تصمیمسازی یکی از رسالتهای پژوهش است.
دبیر کارگروه پژوهش، فناوری و اطلاعات استان تصریح کرد: پژوهش ریشه در آموزه های دینی دارد چرا که دین مبین اسلام نیز انسانها را به تفکر و پژوهش دعوت نموده است.
این مسئول با اشاره به اینکه مقدمه پژوهش تفکر است و اگر تفکر نباشد نیازهای انسانها ناشناخته می ماند، گفت: بر این مبنا لازم است هر کشوری برای رسیدن به توسعه متوازن و پایدار در عرصه تحقیق و پژوهش یکه تازی کند تا بتواند قله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت.
واشقانی فراهانی در خاتمه در خصوص اهمیت پژوهش و فعالیتهای صورت گرفته که کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان تا پایان دی ماه سال جاری ارائه نموده است، اظهار داشت: کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری استان با محوریت مهندس اعلایی استاندار ایلام به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان فعالیتهای خود را از همان ابتدای ابلاغ بخشنامه به استانداری های سراسر کشور آغاز نمود.
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