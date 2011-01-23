جدول 21 نکته مهم اولین کنکور دکتری/ تاریخها و آمارهای مهم کنکور دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری 91-90، امسال با برنامه ریزی وزارت علوم و سازمان سنجش تدارک دیده شده است که جدول 20 نکته مهم این آزمون مانند یک تقویم آزمون میتواند پیش روی داوطلبان این آزمون قرار گیرد.
20 نکته مهم درباره آزمون نیمه متمرکز دکتری
|ردیف
|سوال
|جواب
|1
|تاریخ آغاز ثبت نام آزمون
|3 بهمن ماه
|2
|
تاریخ پایان ثبت نام آزمون
|10 بهمن ماه
|3
|تعداد گروههای آزمایشی آزمون
|9 گروه آزمایشی
|4
|
چگونگی دریافت دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت نام آزمون
|مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org
|5
|تعداد رشته هایی که هر داوطلب می تواند متقاضی آن برای شرکت در آزمون شود
|یک رشته
|6
|
فرصت ویرایش اطلاعات ثبت نامی آزمون
|فرصتی در نظر گرفته نشده است
|7
|
زمان انتشار اطلاعیه توزیع کارت آزمون
|16 اسفند ماه 89
|8
|
زمان توزیع کارت آزمون
|22 و 23 فروردین ماه 90
|9
|
زمان برگزاری آزمون
|25 فروردین ماه 90
|10
|
تعداد سوالات هر درس آزمون
|مشخص نیست
|11
|
نوع سوالات آزمون
|کوتاه جواب
|12
|
نحوه دسترسی به منابع آزمون
|مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org
|13
|سهم آزمون کتبی سازمان سنجش در محاسبه امتیاز داوطلب در این آزمون
|80 درصد
|14
|
سهم سوابق تحصیلی در محاسبه امتیاز داوطلب در این آزمون
|20 درصد
|15
|
میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون
|مجموع معدلهای کارشناسی و کارشناسی ارشد داوطلب دکتری به میزان 20 درصد
|16
|
تعداد دانشگاههای مجری پذیرش دانشجوی دکتری 91- 90
|86 دانشگاه
|17
|ظرفیت پذیرش در دوره دکتری سال تحصیلی 91-90
|5 هزار و 600 نفر
|18
|
میزان سهمیه رزمندگان در آزمون
|سهمیه 20 درصدی
|19
|
شیوه تصحیح پاسخنامه های آزمون
|ماشینی
|20
|پاسخ به سوالات زبان آزمون سراسری دکتری حتی در صورت داشتن نمره های بالای تافل و ...
|پاسخ به سوالات زبان اجباری است
|21
|زمان معرفی داوطلبان چند برابر ظرفیت به دانشگاهها
|اردیبهشت 90
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