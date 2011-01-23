جدول 21 نکته مهم اولین کنکور دکتری/ تاریخها و آمارهای مهم کنکور دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری 91-90، امسال با برنامه ریزی وزارت علوم و سازمان سنجش تدارک دیده شده است که جدول 20 نکته مهم این آزمون مانند یک تقویم آزمون می‌تواند پیش روی داوطلبان این آزمون قرار گیرد.

20 نکته مهم درباره آزمون نیمه متمرکز دکتری