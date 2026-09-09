به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی ظهر چهار شنبه در نشست با مدیران رسانه های استان مرکزی، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: جنگ در شکل گذشته خود متوقف شده، اما ماهیت تقابل همچنان ادامه دارد و کشور در مقاطع مختلف با عرصههای جدیدی از این نبرد مواجه خواهد بود.
وی یکی از مهمترین ویژگیهای شرایط کنونی را ترکیبی بودن جنگ دانست و افزود: در این نوع مواجهه، عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، نظامی و رسانهای در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رسانه در چنین شرایطی صرفاً ابزار انتقال خبر نیست، گفت: رسانه به یکی از میدانهای اصلی رویارویی تبدیل شده و میتواند بر روند تحولات و محاسبات جامعه اثر بگذارد.
جنگ ادراکی؛ میدان اصلی تغییر محاسبات
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به ابعاد ادراکی جنگ اظهار کرد: آنچه اکنون اهمیت دارد، صرفاً وارد کردن خسارت فیزیکی نیست، بلکه دشمن تلاش میکند باورها، محاسبات و اراده عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: ممکن است حمله به یک پایگاه بسیج، کلانتری یا پست بازرسی از نظر نظامی اهمیت چندانی نداشته باشد، اما چنین اقداماتی میتواند با هدف ارسال پیام و ایجاد این تصور انجام شود که دشمن از عوامل خود حمایت میکند. در چنین شرایطی، هدف اصلی تغییر محاسبات ذهنی مردم و ایجاد تردید نسبت به تواناییهای داخلی است.
هوش مصنوعی در حال تغییر شکل نبرد است
وی فناوری را یکی دیگر از مؤلفههای متفاوت جنگ کنونی دانست و افزود: هوش مصنوعی، سامانههای فرماندهی، دادههای تجاری و عمومی، پهپادها و حسگرهای پیشرفته، سرعت تصمیمگیری در میدان نبرد را به شکل محسوسی افزایش دادهاند.
سخنگوی سپاه تصریح کرد: ترکیب این فناوریها باعث شده فاصله میان شناسایی هدف تا اقدام عملیاتی بسیار کوتاه شود و فناوری به یکی از عناصر تعیینکننده جنگ تبدیل شود.
فشار جنگ به اقتصاد جهانی رسیده است
محبی با اشاره به آثار اقتصادی تحولات منطقه گفت: دامنه این درگیری تنها به جغرافیای منطقه محدود نمانده و بخشهایی از زنجیره تأمین جهانی، از انرژی و مواد غذایی تا کود شیمیایی و تراشههای الکترونیکی، تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر انرژی آمریکا اظهار کرد: ذخایر نفت این کشور از حدود ۴۱۵ میلیون بشکه پیش از جنگ به حدود ۲۹۸ میلیون بشکه کاهش یافته است.
سخنگوی سپاه افزود: محدودیتهای فنی برای برداشت از ذخایر و کاهش ذخایر گازوئیل، فشار مضاعفی بر بخش حملونقل آمریکا وارد کرده است.
هرمز در معادلات جدید منطقهای
وی با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در تحولات منطقه گفت: امروز جغرافیا بار دیگر به یکی از ابزارهای مؤثر در معادلات جنگ تبدیل شده است.
محبی اظهار کرد: پیش از این، روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت و پنج میلیون بشکه فرآورده از تنگه هرمز عبور میکرد، اما کاهش عبور و مرور از این مسیر، آثار خود را بر بازار انرژی و زنجیره تأمین جهانی گذاشته است.
وی درباره بازگشت ثبات به منطقه نیز گفت: توقف جنگ، خودداری از تهدید دوباره ایران، عقبنشینی ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان، پایان محاصره یمن و آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران از جمله شروط مطرحشده برای تغییر این وضعیت است.
سخنگوی سپاه همچنین تأکید کرد که ایران درباره توان موشکی و هستهای خود اجازه دخالت خارجی نخواهد داد.
رسانه؛ میدان اثرگذاری بر اراده جامعه
محبی همچنین با اشاره به نقش رسانهها در شرایط جنگی گفت: اگر اراده یک ملت تضعیف شود، برخورداری از سلاح و امکانات به تنهایی نمیتواند مانع شکست شود؛ در مقابل، اراده عمومی میتواند بسیاری از کمبودها را جبران کند.
وی افزود: میدان فعالیت نیروهای نظامی زمین، آسمان و دریاست، اما میدان فعالیت رسانهها ذهن و باور مردم است.
سخنگوی سپاه با تقدیر از عملکرد رسانهها در انعکاس حضور مردم گفت: رسانهها توانستهاند بخشی از وحدت و همبستگی جامعه را به تصویر بکشند و ارتباط میان حضور مردم و تحولات میدان را به مخاطبان منتقل کنند.
خبرنگاران باید روایتگر دقیق تحولات باشند
وی مسئولیت رسانهها را فراتر از انتشار خبر دانست و اظهار کرد: خبرنگاران باید با شناخت بازیگران، اهداف و ابعاد مختلف جنگ، تصویری دقیق و مستند از تحولات ارائه دهند.
محبی گفت: هر خبرنگار در شرایط فعلی در جبهه آگاهیبخشی فعالیت میکند و روایت صحیح از وقایع، مسئولیتی است که آثار آن در آینده نیز باقی خواهد ماند.
وی همچنین بر ضرورت توجه رسانهها به دستاوردهای علمی و دفاعی کشور تأکید کرد و افزود: توانمندی جوانان متخصص در طراحی سامانههای پیشرفته و توسعه تجهیزات دفاعی باید به شکلی دقیق، علمی و قابل فهم برای جامعه روایت شود.
روایت آینده نیازمند همگرایی است
سخنگوی سپاه با بیان اینکه رسانه نباید تنها مصرفکننده اخبار باشد، خاطرنشان کرد: ظرفیت رسانه میتواند برای تقویت خودباوری، سرمایه اجتماعی و معرفی توانمندیهای کشور مورد استفاده قرار گیرد.
محبی بر ضرورت همکاری میان رسانهها، مسئولان و جامعه تأکید کرد و گفت: مقابله با جنگ ترکیبی نیازمند همدلی و هماهنگی است و رسانه میتواند در ایجاد این همگرایی نقش مؤثری داشته باشد.
وی با اشاره به توان پاسخگویی نیروهای مسلح اظهار کرد: امروز اگر دشمن دو یا سه هدف را مورد حمله قرار دهد، ایران توان پاسخ به ۲۰ هدف را دارد و این ظرفیت، بخشی از توان بازدارندگی کشور است.
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