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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

سردار محبی: ایران هر حمله دشمن را ۲۰ برابر پاسخ می‌دهد

سردار محبی: ایران هر حمله دشمن را ۲۰ برابر پاسخ می‌دهد

اراک- سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به افزایش توانمندی‌های دفاعی کشور گفت: چنانچه اکنون دشمن دو یا سه هدف را مورد اصابت قرار دهد، ایران قادر است ۲۰ نقطه را هدف قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی ظهر چهار شنبه در نشست با مدیران رسانه های استان مرکزی، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: جنگ در شکل گذشته خود متوقف شده، اما ماهیت تقابل همچنان ادامه دارد و کشور در مقاطع مختلف با عرصه‌های جدیدی از این نبرد مواجه خواهد بود.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرایط کنونی را ترکیبی بودن جنگ دانست و افزود: در این نوع مواجهه، عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، نظامی و رسانه‌ای در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رسانه در چنین شرایطی صرفاً ابزار انتقال خبر نیست، گفت: رسانه به یکی از میدان‌های اصلی رویارویی تبدیل شده و می‌تواند بر روند تحولات و محاسبات جامعه اثر بگذارد.

جنگ ادراکی؛ میدان اصلی تغییر محاسبات

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به ابعاد ادراکی جنگ اظهار کرد: آنچه اکنون اهمیت دارد، صرفاً وارد کردن خسارت فیزیکی نیست، بلکه دشمن تلاش می‌کند باورها، محاسبات و اراده عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: ممکن است حمله به یک پایگاه بسیج، کلانتری یا پست بازرسی از نظر نظامی اهمیت چندانی نداشته باشد، اما چنین اقداماتی می‌تواند با هدف ارسال پیام و ایجاد این تصور انجام شود که دشمن از عوامل خود حمایت می‌کند. در چنین شرایطی، هدف اصلی تغییر محاسبات ذهنی مردم و ایجاد تردید نسبت به توانایی‌های داخلی است.

هوش مصنوعی در حال تغییر شکل نبرد است

وی فناوری را یکی دیگر از مؤلفه‌های متفاوت جنگ کنونی دانست و افزود: هوش مصنوعی، سامانه‌های فرماندهی، داده‌های تجاری و عمومی، پهپادها و حسگرهای پیشرفته، سرعت تصمیم‌گیری در میدان نبرد را به شکل محسوسی افزایش داده‌اند.

سخنگوی سپاه تصریح کرد: ترکیب این فناوری‌ها باعث شده فاصله میان شناسایی هدف تا اقدام عملیاتی بسیار کوتاه شود و فناوری به یکی از عناصر تعیین‌کننده جنگ تبدیل شود.

فشار جنگ به اقتصاد جهانی رسیده است

محبی با اشاره به آثار اقتصادی تحولات منطقه گفت: دامنه این درگیری تنها به جغرافیای منطقه محدود نمانده و بخش‌هایی از زنجیره تأمین جهانی، از انرژی و مواد غذایی تا کود شیمیایی و تراشه‌های الکترونیکی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت ذخایر انرژی آمریکا اظهار کرد: ذخایر نفت این کشور از حدود ۴۱۵ میلیون بشکه پیش از جنگ به حدود ۲۹۸ میلیون بشکه کاهش یافته است.

سخنگوی سپاه افزود: محدودیت‌های فنی برای برداشت از ذخایر و کاهش ذخایر گازوئیل، فشار مضاعفی بر بخش حمل‌ونقل آمریکا وارد کرده است.

هرمز در معادلات جدید منطقه‌ای

وی با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در تحولات منطقه گفت: امروز جغرافیا بار دیگر به یکی از ابزارهای مؤثر در معادلات جنگ تبدیل شده است.

محبی اظهار کرد: پیش از این، روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت و پنج میلیون بشکه فرآورده از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما کاهش عبور و مرور از این مسیر، آثار خود را بر بازار انرژی و زنجیره تأمین جهانی گذاشته است.

وی درباره بازگشت ثبات به منطقه نیز گفت: توقف جنگ، خودداری از تهدید دوباره ایران، عقب‌نشینی ارتش رژیم صهیونیستی از لبنان، پایان محاصره یمن و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران از جمله شروط مطرح‌شده برای تغییر این وضعیت است.

سخنگوی سپاه همچنین تأکید کرد که ایران درباره توان موشکی و هسته‌ای خود اجازه دخالت خارجی نخواهد داد.

رسانه؛ میدان اثرگذاری بر اراده جامعه

محبی همچنین با اشاره به نقش رسانه‌ها در شرایط جنگی گفت: اگر اراده یک ملت تضعیف شود، برخورداری از سلاح و امکانات به تنهایی نمی‌تواند مانع شکست شود؛ در مقابل، اراده عمومی می‌تواند بسیاری از کمبودها را جبران کند.

وی افزود: میدان فعالیت نیروهای نظامی زمین، آسمان و دریاست، اما میدان فعالیت رسانه‌ها ذهن و باور مردم است.

سخنگوی سپاه با تقدیر از عملکرد رسانه‌ها در انعکاس حضور مردم گفت: رسانه‌ها توانسته‌اند بخشی از وحدت و همبستگی جامعه را به تصویر بکشند و ارتباط میان حضور مردم و تحولات میدان را به مخاطبان منتقل کنند.

خبرنگاران باید روایتگر دقیق تحولات باشند

وی مسئولیت رسانه‌ها را فراتر از انتشار خبر دانست و اظهار کرد: خبرنگاران باید با شناخت بازیگران، اهداف و ابعاد مختلف جنگ، تصویری دقیق و مستند از تحولات ارائه دهند.

محبی گفت: هر خبرنگار در شرایط فعلی در جبهه آگاهی‌بخشی فعالیت می‌کند و روایت صحیح از وقایع، مسئولیتی است که آثار آن در آینده نیز باقی خواهد ماند.

وی همچنین بر ضرورت توجه رسانه‌ها به دستاوردهای علمی و دفاعی کشور تأکید کرد و افزود: توانمندی جوانان متخصص در طراحی سامانه‌های پیشرفته و توسعه تجهیزات دفاعی باید به شکلی دقیق، علمی و قابل فهم برای جامعه روایت شود.

روایت آینده نیازمند همگرایی است

سخنگوی سپاه با بیان اینکه رسانه نباید تنها مصرف‌کننده اخبار باشد، خاطرنشان کرد: ظرفیت رسانه می‌تواند برای تقویت خودباوری، سرمایه اجتماعی و معرفی توانمندی‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

محبی بر ضرورت همکاری میان رسانه‌ها، مسئولان و جامعه تأکید کرد و گفت: مقابله با جنگ ترکیبی نیازمند همدلی و هماهنگی است و رسانه می‌تواند در ایجاد این همگرایی نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به توان پاسخگویی نیروهای مسلح اظهار کرد: امروز اگر دشمن دو یا سه هدف را مورد حمله قرار دهد، ایران توان پاسخ به ۲۰ هدف را دارد و این ظرفیت، بخشی از توان بازدارندگی کشور است.

کد مطلب 6942380

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