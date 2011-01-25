به گزارش خبرگزاری مهر، وزرات مسکن و شهرسازی اعلام کرد در خصوص ارائه فیش آب و برق محل سکونت متقاضی به نام وی که در خبر قبلی این وزارتخانه درج شده بود، منظور تطبیق فیش آب و برق محل سکونت متقاضی به نام مالک مندرج در اجاره نامه فعلی بوده است و می تواند به عنوان مدرکی مبنی بر احراز شرط سکونت حداقل 5 سال به سازمانهای مسکن و شهرسازی و دفاتر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه شود.

متقاضیان ثبت نام در طرح مسکن مهر هنگام ثبت نام باید مدرکی که نشان دهنده سابقه سکونت حداقل 5 ساله آنان در شهر مورد تقاضا باشد را به سازمانهای مسکن و شهرسازی همراه سایر مدارک لازم ارائه دهند.

متقاضیان برای احراز سابقه سکونت حداقل 5 ساله خود می توانند مدارکی مانند حکم کارگزینی خود، گواهی مدرسه محل تحصیل فرزند، سر کوپن یا هر مدرک دیگری که بتوانند شرط حداقل 5 سال سابقه سکونت را احراز نماید به سازمانهای مسکن و شهرسازی یا دفاتر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه دهند.

بنابراین گزارش فیش آب و برق محل سکونت متقاضی با شرط تطبیق به نام مالک مندرج در اجاره نامه فعلی نیز می تواند به عنوان مدرکی مبنی بر احراز شرط سکونت حداقل 5 سال به سازمانهای مسکن و شهرسازی و دفاتر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ارائه شود.

متقاضیان ثبت نام در طرح مسکن مهر که فاقد واحد مسکونی، متأهل یا زن سرپرست خانوار و دارای حداقل 5 سال سابقه سکونت در محل مورد تقاضا هستند، می توانند با در دست داشتن مدارک لازم در شهرهای بالای 25 هزار نفر به سازمان مسکن و شهرسازی و در شهرهای زیر 25 هزار نفر به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خود مراجعه کنند.

در این میان زنان خود سرپرست مشروط به داشتن 35 سال سن و ارائه مستندات قانونی مبنی بر فوت یا طلاق همسر ، نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور و معلولان جسمی – حرکتی حداقل 20 ساله با معرفی سازمان بهزیستی کشور از شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن معاف هستند.

همچنین مدارک لازم برای ثبت نام متقاضیان به این شرح است: (1)شناسنامه متقاضی ، همسر و افراد تحت تکفل وی به همراه کپی از تمام صفحات. (2)کارت ملی متقاضی ، همسر و افراد تحت تکفل وی به همراه کپی پشت و رو کارت (3)حکم کارگزینی متقاضی، فیش آب و برق محل سکونت فعلی متقاضی (با شرط تطبیق با نام مالک مندرج در اجاره نامه فعلی )، سرکوپن ، گواهی مدرسه محل تحصیل فرزند متقاضی یا هر مدرک دیگری که بتواند شرط حداقل 5سال سابقه سکونت را احراز نماید، متقاضی و افراد تحت تکفل وی باید فرم تعهد عدم مالکیت زمین و مسکن و فرم (ج) را نیز تکمیل نمایند.