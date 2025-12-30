به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه بنیاد مسکن پارسیان به شرح زیر است:

شهروندان محترم، افرادی که در بارندگی اخیر خسارت دیده‌اند، لازم است اطلاعات شخصی خود را به صورت کامل و دقیق ارائه نمایند. ارائه اطلاعات ناقص یا اطلاعاتی که به نام شخص دیگری باشد، قابل بررسی نخواهد بود.

مدارک و اطلاعات مورد نیاز:

عکس UTM

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

کد ملی

آدرس کامل

کد پستی (به نام متقاضی)

شناسه قبض برق (به نام متقاضی)

شماره تلفن همراه (به نام متقاضی)

شماره شبای بانکی (به نام متقاضی)

لطفاً مدارک و اطلاعات خود را به شوراهای اسلامی یا دهیاران محل سکونت تحویل دهید تا پس از طی فرآیند بررسی توسط کارشناسان بنیاد مسکن شهرستان، اقدامات لازم انجام شود.