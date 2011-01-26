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۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

خرمای بم با برند اختصاصی به بازار عرضه می شود

خرمای بم با برند اختصاصی به بازار عرضه می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول خوشه صنعتی خرمای بم از ارائه برند اختصاصی به خرمای تولیدی بم خبرداد.

مقداد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان یکی از مشکلات خرمای بم را ورود خرمای سایر مناطق به بم و صادرات ان به نام خرمای بم به بازار عنوان کرد.

وی گفت: کیفیت پایین این خرما موجب شده است به جایگاه خرمای تولیدی بم نیز صدمه وارد شود.

تکلو زاده افزود: برای جلوگیری از این مشکل برند اختصاصی خرمای بم از سال آینده به صورت یک هلوگرام اختصاصی ارائه می شود.

مسئول خوشه صنعتی خرمای بم خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 90 درصد خرمای بم در سردخانه ها انبار شده است و باید بازار یابی لازم در راستای فروش انها انجام شود.

این مسئول افزود: با اختصاص هلوگرام اختصاصی و معرفی ان به بازار مصرف از ورود سایر محصولات به نام خرمای بم به بازار جلوگیری می شود.

کد مطلب 1239773

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