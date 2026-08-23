آتلانتیک: آمریکا در جنگ تجاری با کانادا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه بین المللی آتلانتیک با اشاره به تنشهای اقتصادی و تجاری میان آمریکا و کانادا نوشت که با وجود آنکه اقتصاد کانادا در مقایسه با اقتصاد آمریکا کوچکتر است، دولت کانادا عقلانیتر عمل میکند و توانایی دفاع از منافع ملی خود را در این مناقشهٔ تجاری دارد.
بر اساس این گزارش، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، از محبوبیت بیشتری نسبت به ترامپ برخوردار است و کاناداییها نیز در بیاعتمادی به واشنگتن متحد شدهاند. در مقابل، جامعهٔ آمریکا با افزایش بدهی ملی، رشد نرخ بهره و تشدید بحران انرژی روبهروست.
آتلانتیک نوشت: دولت ترامپ دربارهٔ کانادا تنها یک ایدهٔ اصلی دارد: آمریکا از کانادا بزرگتر، قدرتمندتر و ثروتمندتر است؛ بنابراین کانادا دیر یا زود ناچار خواهد شد در برابر خواستههای ترامپ تسلیم شود. این ایده اشتباه است.
به نوشته این گزارش، درست است که ترامپ میتواند آسیب بیشتری به کانادا وارد کند، اما جنگها فقط با این پرسش تعیین تکلیف نمیشوند که چه کسی میتواند آسیب بیشتری وارد کند؛ بلکه این پرسش مهم تر است که چه کسی میتواند درد بیشتری را تحمل کند. ناتوانی ترامپ در درک این واقعیت، دلیل شکست او در جنگ با ایران و همچنین علت شکستش در جنگهای تجاری است.
به نوشتهٔ این مجله، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، برای تحمل پیامدهای جنگ تجاری میان آمریکا و کانادا، از پشتوانهٔ سیاسی بسیار بیشتری نسبت به ترامپ برخوردار است.
پیشتر، جیمسون گریر، نمایندهٔ تجاری آمریکا، اعلام کرده بود که دولت کانادا از آنچه واشنگتن یک توافق سودمند با آمریکا میدانست، کنارهگیری کرده است. او همچنین گفت تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا بر برخی کالاهای کانادایی از روز شنبه اجرایی شدهاند.
کارنی نیز در بیانیهای تصمیم خود برای تعلیق مذاکرات تجاری با آمریکا را تأیید کرد و گفت اتاوا برای «حمایت از کارگران و شرکتها» تعرفههای تلافیجویانه اعمال خواهد کرد. قرار است این تعرفهها از ۸ سپتامبر اجرایی شوند.
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