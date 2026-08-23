سامانه سیدا در جستجوی بی سوادها؛ تلاش برای ارتقای دانش در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس یحیایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در اصحاب رسانه در آموزش و پرورش سمنان از طراحی سامانه سیدا برای ثبت اطلاعات والدین دانش آموزان ثبت نام کننده در سال تحصیلی جدید خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل اطلاعات اولیا در سامانه سیدا اظهار کرد: روند کاری این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده است که مدیران مدارس باید در بخش «اطلاعات دانش‌آموز»، گزینه «اطلاعات والدین» را با دقت و بر اساس مستندات موجود تکمیل کنند.

معاون آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: ثبت صحیح کد ملی و سطح سواد والدین، کلید اصلی برنامه‌ریزی‌های آموزشی، شناسایی افراد کم‌سواد و بی‌سواد و جذب آنان به کلاس‌های سوادآموزی محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مؤثری در انسداد مبادی بی‌سوادی ایفا کند.

یحیایی افزود: هرگونه نقص یا خطا در ثبت اطلاعات والدین ممکن است فرآیند شناسایی و جذب افراد بی‌سواد را با وقفه مواجه کند؛ ازاین‌رو، انتظار می‌رود مدیران مدارس با نظارت دقیق بر فرآیند ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات، از صحت داده‌های واردشده در سامانه اطمینان حاصل کنند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری و دقت عوامل اجرایی مدارس تصریح کرد: کارشناسان معاونت سوادآموزی در نواحی و مناطق استان آماده‌اند در صورت بروز هرگونه ابهام در روند استعلام یا ثبت اطلاعات در سامانه سیدا، راهنمایی‌های لازم را به مدارس ارائه دهند.