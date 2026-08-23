به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور معاون اول قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و مقامات قضایی برگزار شد.

ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، مسئولیت مدیریتی را امانتی گذرا دانست و تأکید کرد مدیران باید با رویکردی مسئله‌محور، پیشگیرانه و بدون تبعیض در مسیر صیانت از حقوق مردم و بیت‌المال گام بردارند.

رویکرد مسئله‌محور و پیشگیرانه سازمان بازرسی

ذبیح‌الله خدائیان در آئین تکریم و معارفه رئیسان حوزه ریاست قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: تحول‌آفرین بودن مدیران زمانی معنا پیدا می‌کند که قدرت به شکل مشروع و صورت‌بندی‌شده وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت مدیریتی دائمی نیست، افزود: این مسئولیت امانتی الهی است و مدیر باید به راه خداحافظی نیز بیندیشد؛ آنچه باقی می‌ماند عملکرد و آثار آن در زندگی مردم است.

خدائیان درباره رویکرد سازمان بازرسی نیز گفت: برنامه‌های تدوین‌شده مسئله‌محور است و به دنبال حل مشکلات جامعه است؛ در صورت وقوع سوءجریان یا تخلف نیز باید ریشه مشکل، خلأهای قانونی و اجرایی و کارآمدی نظام نظارتی بررسی شود.

وی تأکید کرد: ارائه راهکارهای کارشناسی، اولویت‌بندی اقدامات پیشگیرانه و هشدارهای به‌موقع می‌تواند از وقوع جرم و تخلف جلوگیری کند.

صیانت از بیت‌المال و حفظ آبروی افراد

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اینکه هدف اصلی، صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از آسیب به مدیران و کارکنان است، گفت: همکاران سازمان در قراردادها، پروژه‌ها و محل‌هایی که زمینه سوءاستفاده وجود داشت حضور داشتند تا از مدیریت حمایت و آن را تقویت کنند.

خدائیان حفظ آبروی افراد را خط قرمز دانست و افزود: حتی در صورت ارتکاب تخلف از سوی یک فرد، باید آبروی خانواده او حفظ شود.

مبارزه بدون تبعیض با فساد

وی با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی در حوزه مبارزه با فساد گفت: در مبارزه با فساد بدون تبعیض برخورد کردیم، فارغ از اینکه طرف مقابل چه کسی بوده و به کدام جناح یا گروه وابسته است.

خدائیان تشکیل و به نتیجه رسیدن پرونده‌های مهم را از اقدامات دوره مسئولیت خود عنوان کرد و گفت حمایت‌های رئیس قوه قضائیه نقش مؤثری در پیشبرد این اقدامات داشت.

سرمایه انسانی؛ مهم‌تر از ساختمان و امکانات

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور سرمایه انسانی را مهم‌تر از ساختمان و امکانات دانست و گفت: مدیران باید کرامت همکاران را حفظ کرده و همراه آنان باشند.

وی با قدردانی از کارکنان سازمان افزود: حضور فعال همکاران در شرایط عادی و جنگی و ایفای نقش به عنوان عضوی از مجموعه بزرگ سازمان بازرسی، در پیشبرد امور اثرگذار بود.

خدائیان در پایان ضمن طلب حلالیت از همکاران خود، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری را از شخصیت‌های کلیدی قوه قضائیه دانست و ابراز امیدواری کرد انتخاب وی برای مسئولیت سازمان بازرسی، زمینه‌ساز شکوفایی و ارتقای این سازمان باشد.

خلیلی: سازمان بازرسی باید بر عملکرد دستگاه‌ها و رعایت قانون نظارت کند

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر جایگاه حساس سازمان بازرسی کل کشور گفت این سازمان باید بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نحوه رعایت قوانین نظارت داشته باشد و مردم را در جریان عملکرد آنها قرار دهد.

حجت‌الاسلام حمزه خلیلی در آئین تکریم و معارفه رئیس سابق و جدید سازمان بازرسی و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه اظهار کرد: سازمان بازرسی نهادی پاسخگو برای همه ادارات و سازمان‌هاست تا در چارچوب قوانین حرکت کنند.

وی با اشاره به عملکرد دستگاه‌ها در ایام جنگ ۱۲ روزه و ماه رمضان افزود: برخی دستگاه‌ها در شرایط خاص وظایف خود را به خوبی انجام دادند، اما برخی دیگر از مسیر اصلی خارج شدند و نتوانستند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به دستاوردهای سازمان بازرسی گفت: این موفقیت‌ها نتیجه کار جمعی و مشارکتی است و معاونان و بخش‌های مختلف قوه قضائیه نیز در آن نقش دارند.

خلیلی همچنین از عملکرد صارمی در دوره مسئولیت حوزه ریاست قوه قضائیه قدردانی کرد و گفت حمایت‌های حوزه ریاست در پیگیری امور و تحقق دستاوردهای قوه قضائیه مؤثر بوده است.

عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران شد

گفتنی است؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس کل پیشین و جدید دادگستری استان تهران با حضور معاون اول قوه قضائیه و جمعی از مسئولان برگزار شد. این مراسم با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه، مسئولان و کارکنان دادگستری استان تهران برگزار شد. در این آئین، از علی‌القاصی مهر رئیس کل پیشین دادگستری استان تهران تکریم و ناصر عتباتی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان تهران معرفی شد. این مراسم با هدف قدردانی از اقدامات انجام‌شده در دوره مدیریت پیشین و آغاز دوره جدید مدیریتی در دادگستری استان تهران برگزار شد.