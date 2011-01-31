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۱۱ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۹

خیران مدرسه ساز خوزستانی 143 مدرسه می سازند

خیران مدرسه ساز خوزستانی 143 مدرسه می سازند

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خوزستان گفت: خیران مدرسه ساز برای ساخت 143 مدرسه در سطح استان خوزستان تعهد داده اند.

علی متین در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، با بیان اینکه خیران خوزستانی 591 میلیارد ریال به منظور ساخت 143 فضای آموزشی در استان را تقبل کرده اند، عنوان کرد: این تعداد فضای آموزشی در قالب بیش از 650 کلاس درس در مناطق مختلف شهری و روستایی استان ساخته می شود.

وی مجموع مساحت این کلاس ها را 101 هزار متر مربع عنوان کرد و افزود: بخشی از این کلاسها تا پایان امسال ساخته و بخشی دیگر آن تا نیمه نخست سال آینده تحویل آموزش و پرورش خواهد شد.

معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خوزستان هدف از ساخته این پروژه را توسعه فضاهای آموزشی استان، ارائه امکانات آموزشی در تمام مناطق و جلوگیری از مهاجرت به شهرها برای تحصیل  دانست.
کد مطلب 1242901

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