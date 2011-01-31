بازبینی و تصویب آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر راستخواه امروز دوشنبه در همایش "بررسی ایمنی تشعشع در شبکههای تلفن همراه" با تاکید بر سرعت استفاده از فناوریها در کشورهای در حال توسعه افزود: در کشورهای در حال توسعه و مصرف کننده سرعت استفاده از فناوریها بیشتر از توجه به کیفیت آنها است.
وی دلیل این امر را بازار مصرف، استانداردهای زندگی، رقابت و نقش حاکمیتی در استفاده از فناوریها دانست و اظهار داشت: برخی از فناوریها مانند فناوریهای یون ساز و غیر یونساز بسیار پچیده است از این رو باید اقداماتی برای کاربردی کردن آن انجام داد.
رئیس مرکز نظام ایمنی هستهای کشور با بیان اینکه این مرکز یک مرکز ملی برای ایجاد اطمینان از استفاده ایمن از انرژی هستهای و منابع پرتوزا است، یادآور شد: ماموریت اصلی این مرکز افزایش سطح ایمنی نسلهای حاضر و آینده در برابر اشعههای رادیویی و ماکروویو است.
وی استقرار یک نظام ایمنی هستهای را از چشماندازهای این مرکز نام برد و یادآور شد: در این راستا قانون حفاظت در برابر اشعه در سال 68 تدوین و به تصویب مجلس رسید و آییننامههای اجرایی آن نیز در سال 69 مصوب شد. در سال 86 نیز این آیین نامه اصلاح و به تصویب هیئت دولت رسید.
راستخواه با بیان اینکه در این آییننامه بر روی ایمنی در برابر اشعههای یونساز و غیر یونساز مانند پرتوهای رادیویی و ماکروویو تاکید شده است، یادآور شد: تدوین استاندارد پرتوهای غیریون ساز و تصویب آن، تدوین ضوابط و مقررات کار با انواع پرتوهای غیریون ساز و صدور انواع پروانه اشتغال برای مراکز کار با پرتوهای رادیویی و ماکروویو از دیگر اقدامات این مرکز در زمینه حفاظت در برابر اشعه است.
معاون سازمان انرژی اتمی همچنین با تاکید بر اقدامات این مرکز در خصوص مونیتورینگ تشعشعات کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر این مونیتورینگها از سوی اپراتورهای تلفن همراه که مجهز به دستگاههای مربوط هستند انجام میشود و این مرکز در خصوص حد تشعشعات مطالعه میکند.
نظر شما