فرماندار شهرستان قروه منصوب شد

سید عماد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: حکم فرماندار جدید شهرستان قروه روز گذشته توسط وزیر کشور ابلاغ و برای اجرا به استاندار کردستان ابلاغ شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس حکم صادر شده توسط وزارت کشور "نادر فخری" به عنوان فرماندار جدید شهرستان قروه انتصاب و قرار است که طی روزهای آینده فعالیت کاری خود را با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در این شهرستان آغاز کند.

به گفته نماینده مردم شهرستانهای قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی "مصیب محمدیان" شمالی فرماندار پیشین این شهرستان به عنوان مدیرکل امور استانهای وزارت بازرگانی منصوب شده است.

حسینی با اشاره به لزوم همکاری و تعامل فرماندار با تمامی مدیران استانی و شهرستان در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های مختلف عمرانی و اقتصادی در این شهرستان و توجه بیشتر به مسائل فرهنگی و اجتماعی، گفت: شهرستان قروه در حوزه های مختلف دارای استعداد و پتانسیل های بسیار خوبی است که باید با همکاری و مشارکت فعال مردم از این توانمندی ها استفاده بهینه کرد.

با انتصاب استاندار جدید کردستان تاکنون فرمانداران شهرستان های مریوان، سروآباد، بیجار و قروه تغییر کرده اند و گفته می شود که سه فرماندار دیگر استان قبل از پایان سال جاری تغییر خواهند کرد.

نادر فخری فرماندار جدید شهرستان قروه پیش از این مدیرکلی آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان را برعهده داشت.