۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

فرماندار قروه: مشارکت مردم درحل مشکلات کلیدی از جمله بحران آب لازم است

قروه_ فرماندار قروه گفت: مشارکت مردم در حل مسائل کلیدی شهرستان از جمله بحران آب و پسماند ضروری است و بدون همکاری و همراهی مردم، هیچ‌یک از مشکلات به‌تنهایی قابل حل نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی، ظهر سه شنبه در مراسم معارفه خود ضمن تشریح برنامه‌های مدیریتی‌اش، بر اهمیت مشارکت مردم و همکاری با نهادهای مختلف به‌ویژه دستگاه‌های اجرایی و نیروهای نظامی و امنیتی تأکید کرد و اظهار داشت: من از این خاک و سرزمین رشد کرده‌ام و امروز در این جایگاه به‌عنوان خدمت‌گزار مردم آماده‌ام تا با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، به مشکلات شهرستان رسیدگی کنم.

وی با اشاره به بحران آب در شهرستان قروه، تصریح کرد: وضعیت آب به حدی بحرانی است که دیگر نمی‌توان از آن به عنوان یک بحران گذشت، بلکه وارد مرحله فاجعه شده‌ایم و تعداد ۲۵۰۰ حلقه چاه در این منطقه فعال است و اگر همکاری و مشارکت مردم صورت نگیرد، این معضل می‌تواند به‌سرعت گسترش یابد و وضعیت زیست‌محیطی شهرستان را تهدید کند.

فرماندار قروه در ادامه افزود: مشارکت مردم در حل مسائل کلیدی شهرستان از جمله بحران آب و پسماند ضروری است و بدون همکاری و همراهی مردم، هیچ‌یک از مشکلات به‌تنهایی قابل حل نخواهد بود.

وی همچنین در خصوص مشکلات معادن شهرستان قروه گفت: این شهرستان از منابع معدنی ارزشمندی برخوردار است که به عنوان یک برند جهانی شناخته می‌شود، اما متأسفانه این ظرفیت‌های بزرگ هنوز نتواسته‌اند برای رفاه و توسعه شهرستان به‌طور کامل بهره‌برداری شوند.

جوانمردی با اشاره به اهمیت همکاری با نهادهای مختلف برای رفع چالش‌های موجود، تصریح کرد: در کنار دستگاه‌های دولتی، من از فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی و خیریه‌ها نیز حمایت می‌کنم و قصد دارم از ظرفیت‌های آنها برای حل مشکلات شهرستان استفاده کنم.

وی همچنین به تعهد خود برای پیگیری مستمر مسائل شهرستان اشاره کرد و گفت: در مسیر حل مشکلات شهرستان، هیچ‌وقت از پیگیری بازنخواهم ایستاد و تمام وقت و توان خود را صرف خدمت به مردم قروه خواهم کرد.

فرماندار قروه در پایان تأکید کرد: ما به‌عنوان مسئولان شهرستان باید در پیگیری مسائل و حل مشکلات، با وحدت و همکاری گام برداریم. من به پشتوانه شما، با حمایت مردم و مسئولان، برای حل مشکلات این شهرستان تلاش خواهم کرد.

