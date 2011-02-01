مسلمانان برای تقویت یکپارچگی سنگاپورتلاش زیادی داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه خبر آسیا، لی هوسین لونگ با تقدیر از حضور مثبت جوامع مسلمان در سنگاپور از رهبران جوامع اجتماعی این کشور خواست به حرکت هماهنگ و یکپارچه خود ادامه دهند.

وی در پاسخ به واکنشهای جامعه مالایی مسلمان در سنگاپور به مطالب کتاب یعقوب ابراهیم وزیر امور اسلامی این کشور با عنوان حقایق سخت برای تداوم رشد سنگاپور تاکید کرد: سنگاپور یک کشور سکولار است که به حقوق مسلمانان برای انجام فعالیتهای مذهبی احترام گذاشته و از آنان محافظت می کند و این یک مسئله اساسی برای هویت سنگاپور است.

نخست وزیر سنگاپور با بیان اینکه جامعه امروز با جامعه 50 سال پیش قابل مقایسه نیست گفت: هنجارهای اجتماعی و دینی مسلمانان نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است. لونگ به تلاش جامعه مسلمان سنگاپور برای ایجاد ارتباط با دیگر جوامع در این کشور اشاره کرد و گفت: نباید اجازه داد آداب و رسوم، غذا و لباس زمینه ایجاد فاصله بین جوامع مختلف را فراهم کند.

چند روز پیش ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولت سنگاپور نسبت به حاشیه نشین کردن و عدم رعایت حقوق اقلیت مسلمان در سنگاپور ابزار نگرانی کرد.

