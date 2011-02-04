  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

فقیهی به مهر خبر داد:

بدرقه دانشگاهیان عمره‌گزار از مهرآباد در 26 بهمن/ ظرفیت عمره دانشگاهیان

بدرقه دانشگاهیان عمره‌گزار از مهرآباد در 26 بهمن/ ظرفیت عمره دانشگاهیان

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان از بدرقه نمادین عمره‌گزاران دانشگاهی در 26 بهمن ماه از فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: 25 هزار دانشگاهی در دوره جدید به حج عمره اعزام می‌شوند.

حجت الاسلام سید محمد فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 25 بهمن ماه 89 اولین پرواز و 5 اردیبهشت ماه 90 آخرین پرواز دانشگاهیان عمره‌گزار صورت خواهد گرفت و مدت اقامت اساتید و دانشجویان در دوره جدید عمره دانشگاهیان 12 روز است.

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان از اعزام 98 کاروان زوج‌های دانشجو، 24 کاروان اساتید و 70 کاروان دانشجویان پسر به حج عمره خبر داد و گفت: کلیه پروازهای عمره دانشگاهیان امسال به جده است. امسال به دلیل مشکلاتی که فرودگاه مدینه دارد کلیه پروازهای عمره دانشگاهیان به جده صورت می‌گیرد.

وی از هماهنگی با سازمان حج و زیارت درباره اعزام کاروان‌های اساتید در بهترین زمان ممکن خبر داد و گفت: اعزام اساتید از 22 اسفند ماه که دیگر دانشگاه‌ها رو به تعطیلی می روند آغاز می‌شود و تا سوم فروردین ماه 90 نیز ادامه دارد. به این ترتیب استادی که سوم فروردین ماه اعزام شده است 15 فروردین ماه بازمی‌گردد و می‌تواند در کلاس‌ها حاضر شود.  

کد مطلب 1244218

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه