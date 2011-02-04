حجت الاسلام سید محمد فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 25 بهمن ماه 89 اولین پرواز و 5 اردیبهشت ماه 90 آخرین پرواز دانشگاهیان عمرهگزار صورت خواهد گرفت و مدت اقامت اساتید و دانشجویان در دوره جدید عمره دانشگاهیان 12 روز است.
رئیس ستاد عمره دانشگاهیان از اعزام 98 کاروان زوجهای دانشجو، 24 کاروان اساتید و 70 کاروان دانشجویان پسر به حج عمره خبر داد و گفت: کلیه پروازهای عمره دانشگاهیان امسال به جده است. امسال به دلیل مشکلاتی که فرودگاه مدینه دارد کلیه پروازهای عمره دانشگاهیان به جده صورت میگیرد.
وی از هماهنگی با سازمان حج و زیارت درباره اعزام کاروانهای اساتید در بهترین زمان ممکن خبر داد و گفت: اعزام اساتید از 22 اسفند ماه که دیگر دانشگاهها رو به تعطیلی می روند آغاز میشود و تا سوم فروردین ماه 90 نیز ادامه دارد. به این ترتیب استادی که سوم فروردین ماه اعزام شده است 15 فروردین ماه بازمیگردد و میتواند در کلاسها حاضر شود.
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