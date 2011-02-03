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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۲۶

طی سال آینده/

خراسان جنوبی میزبان جشنواره بین ‌المللی رضوی است

خراسان جنوبی میزبان جشنواره بین ‌المللی رضوی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: این استان در سال 90 میزبان برگزاری جشنواره بین‌ المللی رضوی است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فر پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری جشنواره بین ‌المللی رضوی طی سال آینده در این استان خبر داد و افزود: در این راستا علاوه بر 31 استان از کشورهای مختلف نیز در این جشنواره حضور پیدا خواهند کرد.

وی اضافه کرد: همچنین جشنواره نقاشی و خط نگاره ‌های رضوی در دهه کرامت سال آینده در خراسان جنوبی برگزار می‌ شود.

بیرجند میزبان آثار برتر عکس و کاریکاتور جشنواره هنرهای تجسمی

مطهری فراظهار داشت: 17 تا 21 بهمن ماه جاری همزمان با گرامیداشت ایام دهه فجر 120 اثر ازشرکت کنندگان بخش های عکس و کاریکاتور سومین جشنواره هنرهای تجسمی کشور در سالن شهرداری بیرجند به نمایش گذاشته می شود.

مطهری فر از برگزاری دومین همایش علمی پژوهشی نماز در آیینه فرهنگ و هنر نیز در 18 اسفندماه خبر داد و تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش بررسی ابعاد فرهنگی و هنری نماز است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه ‌های کتاب در سطح استان، تصریح کرد: در نمایشگاه کتاب سال جاری 205 میلیون تومان کتاب به فروش رسیده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در پایان با اشاره به برگزاری نکوداشت‌ها در سطح استان، یادآور شد: سال آینده چند نکوداشت نیز در سطح استان برگزار می شود.

کد مطلب 1244986

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