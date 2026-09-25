کیوان آشنا در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تردد دانشآموزان در معابر شهری، عملیات رنگآمیزی و نوسازی خطوط عابر پیاده و علائم ترافیکی در مسیرهای منتهی به مدارس یاسوج آغاز شد.
وی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای ایمنی تردد دانشآموزان و در قالب برنامههای استقبال از ماه مهر، از سوی حوزه ترافیک شهرداری یاسوج در معابر پیرامون مدارس سطح شهر در حال اجرا است.
، شهردار یاسوج تصریح کرد: اجرای این اقدامات با هدف ایجاد محیطی ایمنتر برای تردد دانشآموزان در مسیر مدارس انجام میشود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی دانشآموزان در معابر شهری، افزود: نوسازی خطوط عابر پیاده و علائم ترافیکی اطراف مدارس از جمله اقداماتی است که در چارچوب طرح استقبال از مهر در دستور کار شهرداری یاسوج قرار گرفته است.
آشنا همچنین از رانندگان و شهروندان خواست با رعایت قوانین و نکات ایمنی، کاهش سرعت در محدوده مدارس و توجه جدی به خطوط عابر پیاده، در اجرای این طرح و تأمین امنیت دانشآموزان مشارکت کنند.
وی یادآور شد: رعایت حقوق عابران پیاده و توجه ویژه به محدوده مدارس، نیازمند همراهی و مسئولیتپذیری همه شهروندان است و میتواند نقش مؤثری در کاهش حوادث و افزایش ایمنی مسیرهای دانشآموزان داشته باشد.
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