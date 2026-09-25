  1. استانها
  2. فارس
۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

۶ کشته و مصدوم در ۲ تصادف مرگبار فیروزآباد

۶ کشته و مصدوم در ۲ تصادف مرگبار فیروزآباد

فیروزآباد- مسئول اورژانس فیروزآباد از وقوع ۲ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی این شهرستان خبر داد که در مجموع ۳ نفر جان باختند و ۹ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاویدان با اشاره به وقوع ۲ فقره تصادف منجر به فوت و جرح گفت: نخستین حادثه ساعت ۱۸:۰۴ دوم مهرماه در محدوده روستای مرادآباد فیروزآباد بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری سمند و پراید رخ داد.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر دچار حادثه شدند که ۳ نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست دادند و ۳ مصدوم نیز پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شدند.

جاویدان ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۱۹:۳۱ در محور فیروزآباد-جم و بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ و پژو ۴۰۵ رخ داد که در پی آن ۶ نفر مصدوم شدند.

مسئول اورژانس فیروزآباد بیان کرد: در این حادثه ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات درمانی، ۵ مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد انتقال یافتند و یک مصدوم نیز در محل درمان شد.

کد مطلب 6957842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها