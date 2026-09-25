۶ کشته و مصدوم در ۲ تصادف مرگبار فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاویدان با اشاره به وقوع ۲ فقره تصادف منجر به فوت و جرح گفت: نخستین حادثه ساعت ۱۸:۰۴ دوم مهرماه در محدوده روستای مرادآباد فیروزآباد بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی سواری سمند و پراید رخ داد.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر دچار حادثه شدند که ۳ نفر به علت شدت جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست دادند و ۳ مصدوم نیز پس از دریافت خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد منتقل شدند.

جاویدان ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۱۹:۳۱ در محور فیروزآباد-جم و بر اثر برخورد ۲ دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ و پژو ۴۰۵ رخ داد که در پی آن ۶ نفر مصدوم شدند.

مسئول اورژانس فیروزآباد بیان کرد: در این حادثه ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد و پس از انجام اقدامات درمانی، ۵ مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان قائم فیروزآباد انتقال یافتند و یک مصدوم نیز در محل درمان شد.