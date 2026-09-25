تدوین طرح جامع سنندج با رویکردهای نوین؛ پیشرفت ۴۰ درصدی طرح

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ظهوری عصر جمعه در جلسه بررسی روند تهیه طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج اظهار کرد: تدوین طرح جامع این شهر با رویکردها و روش‌های نوین در حال انجام است و تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: در این نشست مهم‌ترین مسائل، چالش‌ها و موانع پیش‌روی تهیه و اجرای طرح جامع سنندج با حضور مسئولان، مشاور طرح و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی بررسی شد.

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی میان دستگاه‌های مرتبط، مشاور طرح و کارشناسان وزارت راه و شهرسازی می‌تواند در شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکار برای تسریع در روند تهیه طرح‌های توسعه شهری مؤثر باشد.

ظهوری با اشاره به محورهای مورد تأکید در این نشست، گفت: آسیب‌شناسی طرح جامع قبلی، تکمیل مستندات و مطالعات، استفاده از ظرفیت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، بررسی شاخص‌های جمعیتی و بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای گروه‌های مردم‌نهاد از جمله موضوعات مهم مطرح‌شده بود.

وی حمایت دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی از روند اجرای طرح‌های حوزه شهرسازی در کردستان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تعامل میان مجموعه‌های تخصصی می‌تواند به پیشبرد مطلوب‌تر طرح جامع سنندج کمک کند.

پایان مرحله نخست طرح جامع تا پایان سال

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان با اشاره به روند تهیه طرح جامع سنندج عنوان کرد: این طرح اکنون با استفاده از نگرش‌ها و روش‌های نوین در حال تدوین است و پیشرفت آن به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد مرحله نخست طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج تا پایان سال جاری به پایان برسد و گفت: اجرای این طرح می‌تواند چارچوب مناسبی برای برنامه‌ریزی آینده شهر در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم کند.

ظهوری ادامه داد: تعیین سیمای عمومی شهر و ترسیم برنامه کلی توسعه آینده از مهم‌ترین اهداف طرح جامع شهری است و در فرآیند تدوین آن، وظایف و عملکردهای مختلف شهر، تناسب میان بخش‌های گوناگون و نحوه ارتباط کارکردهای شهری مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: طرح جامع علاوه بر ساماندهی کالبدی شهر، می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر میان گروه‌ها و طبقات اجتماعی مختلف را فراهم کند و در تخصیص هدفمند منابع و بودجه‌های عمومی برای تأمین رفاه و توسعه متوازن شهر نقش داشته باشد.

ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی سنندج در طرح جامع

معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان با اشاره به پیشینه تاریخی سنندج در حوزه معماری و شهرسازی اظهار کرد: شناخت ظرفیت‌های تاریخی، معماری و فرهنگی شهر باید در فرآیند برنامه‌ریزی برای آینده سنندج مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی و پایتخت کتاب ایران افزود: این ظرفیت‌های فرهنگی در کنار ویژگی‌های تاریخی و معماری شهر، بخشی از سرمایه‌های هویتی سنندج محسوب می‌شوند که می‌توانند در برنامه‌ریزی توسعه شهری مورد توجه قرار گیرند.

ظهوری گفت: وجود بناهای تاریخی از دوره‌های صفویه و قاجار از دیگر ظرفیت‌های مهم سنندج است و پنج عمارت تاریخی در بافت شهر وجود دارد که به دلیل ارزش‌های معماری و رویدادهای تاریخی مرتبط با آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

جلسه بررسی روند تهیه طرح توسعه و عمران جامع شهر سنندج با حضور معاون شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان، معاون شهرسازی شهرداری سنندج، مشاور طرح، کارشناسان دفتر طرح‌ریزی شهری وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.