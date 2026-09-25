به گزارش خبرگزاری مهر، با برقراری پروازهای مسیر تهران ـ سنندج ـ تهران، امکان دسترسی مسافران کردستان به برخی مقاصد بین‌المللی از طریق فرودگاه سلیمانیه فراهم شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، شرکت هواپیمایی قشم‌ایر پروازهای مسیر تهران ـ سنندج ـ تهران را روزهای دوشنبه و پنجشنبه انجام می‌دهد و مسافران می‌توانند پس از طی مسیر زمینی حدود ۴.۵ ساعته از سنندج به سلیمانیه، سفر هوایی خود را به مقاصد بین‌المللی ادامه دهند.

مسیر زمینی سنندج ـ سلیمانیه برای دسترسی به پروازهای خارجی

در این مسیر، مسافران پس از رسیدن به فرودگاه سلیمانیه امکان استفاده از پروازهای شرکت‌های هواپیمایی قطر ایرویز و فلای‌دبی را برای سفر به مقاصدی از جمله دبی، دوحه و استانبول خواهند داشت.

این مسیر در شرایطی معرفی شده است که بخشی از پروازهای بین‌المللی کشور به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود لغو شده و استفاده از ظرفیت فرودگاه‌های نزدیک منطقه می‌تواند گزینه‌های بیشتری را در اختیار مسافران قرار دهد.

بر اساس اعلام روابط عمومی فرودگاه سنندج، هدف از راه‌اندازی این مسیر، تسهیل دسترسی مسافران به پروازهای بین‌المللی، ایجاد گزینه‌های متنوع‌تر برای سفر و کاهش محدودیت‌های دسترسی به مقاصد خارجی عنوان شده است.