کشف ۶۶ میلیارد ریال کالای سلامت محور در کاشان طی یکسال گذشته

حمیدرضا بنفشه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در واردات محصولات آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: یکی از معضلاتی که اکنون سیستم بهداشتی با آن مواجه است، وجود و عرضه کالاهای قاچاق آرایشی و بهداشتی است که بخش قابل توجهی از آنها تقلبی بوده و سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کنند.

وی ابراز کرد: طی یک سال گذشته، بیش از ۶۶ میلیارد ریال کالای سلامت‌محور قاچاق در منطقه کشف و در نهایت با نظارت نهادهای قضایی امحا شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر ضرورت توجه مردم به اصالت محصولات آرایشی و بهداشتی تصریح کرد: مصرف‌کنندگان باید حتماً برچسب اصالت کالا را بررسی کنند. در این برچسب، شناسه اصالت یا UID درج شده که امکان استعلام آن از طریق سامانه سازمان غذا و دارو وجود دارد؛ همچنین یک کد ۱۶ رقمی نیز روی برچسب درج شده که امکان استعلام آن از طریق سامانه‌های تلفنی و پیامکی فراهم است.

وی با اشاره به یکی از شایع‌ترین تقلب‌ها در محصولات آرایشی گفت: استفاده از سرب و سایر فلزات سنگین برای بهبود کیفیت رنگ محصولات آرایشی، به‌ویژه در رژلب، از مواردی است که در برخی محصولات قاچاق مشاهده شده و در آزمایش‌های انجام‌شده نیز آلودگی به سرب در تعدادی از این محصولات شناسایی شده است.

بنفشه ادامه داد: سرب یک سم بسیار خطرناک برای بدن انسان است و برخلاف بسیاری از سموم که پس از ورود به بدن دفع می‌شوند، می‌تواند در بدن تجمع پیدا کند و در فرایندهای مرتبط با کلسیم و آهن جایگزین آنها شود.

وی خاطرنشان کرد: حتی مقادیر کم سرب نیز می‌تواند به‌ویژه در بافت استخوانی تجمع پیدا کند و از آنجا که رژلب در طول زمان امکان بلعیده‌شدن دارد، مصرف محصولات آلوده می‌تواند خطر مسمومیت با سرب را افزایش دهد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر ضرورت خرید محصولات آرایشی و بهداشتی از مراکز معتبر گفت: مصرف‌کنندگان باید از خرید محصولات فاقد برچسب اصالت یا کالاهایی که امکان استعلام مشخصات آنها وجود ندارد، خودداری کنند؛ چراکه استفاده از محصولات تقلبی و آلوده می‌تواند عوارض جدی برای سلامت به همراه داشته باشد و در مسمومیت‌های شدید، پیامدهای خطرناکی ایجاد کند.