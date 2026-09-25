کاشان باید هاب گل محمدی ایران شود

محمدعلی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پیش روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات گیاهان دارویی، بر ضرورت حمایت دولت از صادرات و توسعه فرآورده‌های گل محمدی تأکید و اظهار کرد: وظیفه دولت‌هاست که به بخش اقتصادی کشور کمک کنند. صادرات محصولات ما با توجه به مشکلات تحریم‌ها واقعاً برای صادرکنندگان دشوار شده و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز هزینه‌های سنگینی را به فعالان این حوزه تحمیل می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تنوع محصولات گل محمدی افزود: در کشورهایی مانند بلغارستان و ترکیه از یک گل محمدی بیش از ۱۰۰ محصول تولید می‌شود، در حالی که ما هنوز نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های این محصول به شکل مطلوب استفاده کنیم.

رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران با اشاره به تجربه ترکیه در معرفی گل محمدی تصریح کرد: در ترکیه شهری وجود دارد که تمام هویت و نمادهای آن با گل محمدی گره خورده است؛ از میادین و نمادهای شهری گرفته تا محصولاتی مانند صابون و کرم که با استفاده از گل محمدی تولید و عرضه می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه ما در کاشان نتوانسته‌ایم چنین فرهنگی را به‌درستی اجرا کنیم و از مسئولان کاشان می‌خواهم این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کنند تا بتوانیم کارهای نمادین و ماندگاری در رابطه با گل محمدی انجام دهیم.

رضایی تصریح کرد: گل محمدی فقط گل و گلاب نیست. کاشان پایتخت گلاب ایران و یکی از مراکز مهم گل محمدی کشور است و باید ایده‌ها، تولیدات و برنامه‌های مرتبط با این حوزه از این مرکز شکل بگیرد و در سطح کشور توسعه پیدا کند.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت کاشان برای ایجاد یک مرکزیت و هاب ملی در حوزه گل محمدی استفاده شود تا تولید، فرآوری، توسعه محصولات و معرفی این محصول در سطح کشور با محوریت این منطقه دنبال شود.