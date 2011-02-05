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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۵۰

شاهین نقوی:

ایران جزو هفت کشور جهان از نظر دستیابی به سوخت هسته ای است

ایران جزو هفت کشور جهان از نظر دستیابی به سوخت هسته ای است

ساری - خبرگزاری مهر: ‌مدیر اجرایی دبیرخانه شورای همکاری‌های علمی سازمان انرژی اتمی ایران گفت: ایران جزو هفت کشور جهان از نظر دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شاهین نقوی عصر شنبه در حاشیه افتتاح سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای ایران با اشاره به اینکه، صنعت هسته‌ای کشور طی سال‌های اخیر راه‌های پرفراز و نشیبی را برای دستیابی به این صنعت و بهره‌ گیری از آن در بخش‌های انرژی، صنعت، درمان، تکنولوژی و رفاهی طی کرده است، افزود: حمایت‌های گسترده و همه جانبه مردمی ازدستیابی به این دانش ارزشمند از مهم‌ترین عوامل ایستادگی و موفقیت در برابر فشارهای خارجی بوده است.

وی گفت: نو بودن این صنعت در داخل کشور و عدم آگاهی مناسب نسبت به آن در سطح متخصصین و دانشگاهیان، محدود بودن فضای اطلاع رسانی در ارتباط با جزئیات این صنعت در سطح دنیا، ارائه دستاوردها به صورت عینی، بومی بودن این دستاوردها و به حق بودن مردم برای حمایت‌های گسترده و همه‌جانبه در دستیابی به این دانش ارزشمند از جمله ضروریات افتتاح این نمایشگاه‌ها در سطح کشور است.

مدیر اجرایی دبیرخانه شورای همکاری‌های علمی سازمان انرژی اتمی ایران بیان داشت: سازمان اتمی ایران از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه‌های هسته‌ای با پرداخت هزینه‌های سه و شش میلیون تومانی به صورت بلاعوض حمایت می‌کند.

نقوی، آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به دانش بومی صنعت هسته‌ای و معرفی آن به عنوان یک تکنولوژی مفید در زندگی مردم، رفع ابهام در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای به لحاظ ایمنی و زیست محیطی، ایجاد علاقه‌مندی و جذب کارشناسان و محققان و متخصصان دانشگاهی، تقویت خود باوری و غرور ملی از طریق مشاهده عینی و معرفی کاربردهای جنبی این صنعت به ویژه در کشاورزی و پزشکی را ازاهداف مهم برگزاری این نمایشگاه برشمرد.

مدیر اجرایی دبیرخانه شورای همکاری‌های علمی سازمان انرژی اتمی ایران افزود: سیزدهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای ایران با 17 غرفه در دانشگاه صنعتی بابل گشایش یافته است.

وی تصریح کرد: در این نمایشگاه چرخه سوخت، اکتشاف و استخراج، تولید کیک زرد، فرآوری اورانیوم، غنی‌سازی اورانیوم، تولید زیرکونیوم و آلیاژهای نوین، تولید قرص و مجتمع‌های سوخت، پسمانداری، مجتمع آب سنگین اراک، راکتور تحقیقاتی اراک، نیروگاه تولید انرژی، کاربردهای جانبی صنعت هسته‌ای در پژوهشکده کشاورزی، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشکده لیزرواپتیک، معاونت کاربردی‌های فناوری‌های نوین و شبیه سازی صنعتی به نمایش گذاشته است.‌

وی افزود: چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای ایران اسفندماه در دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌شود.

کد مطلب 1246442

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