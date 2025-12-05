  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

موهبتی: سلامت یک ضرورت استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود

ساری - معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه سلامت یک ضرورت استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود، گفت:توجه و حمایت از نیروی انسانی وزارت بهداشت باید تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در آئین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت ویژه بانوان در ساری، با قدردانی از ورزشکاران و دست‌اندرکاران این رویداد، گفت: اصالت‌بخشی به سرمایه انسانی در بهره‌وری و کیفیت خدمات حوزه سلامت نقش تعیین‌کننده دارد و نیروی انسانی از مهارت، کرامت و ارزش ذاتی برخوردار است.

وی افزود: نیمی از کارکنان وزارت بهداشت را بانوان تشکیل می‌دهند و لازم است برای تقویت نقش آنها در حوزه‌های مدیریتی، تقنینی و کرسی‌های تصمیم‌گیری رویکردهای جدیدی اتخاذ شود تا بسیاری از چالش‌ها و نواقص موجود برطرف گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه سلامت یک ضرورت استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: توجه و حمایت از نیروی انسانی وزارت بهداشت باید تقویت شود، زیرا نشاط و شادابی کارکنان این وزارتخانه موجب ارتقای کیفیت خدمات به مردم خواهد شد و گسترش نشاط اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

موهبتی همچنین گفت: شکرگزاری نسبت به نعمت‌های الهی، امید را در جامعه افزایش می‌دهد و برگزاری این المپیاد ورزشی می‌تواند نویدبخش آینده روشن‌تری برای بانوان شاغل در حوزه سلامت باشد.

