به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر موهبتی در آئین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت ویژه بانوان در ساری، با قدردانی از ورزشکاران و دست‌اندرکاران این رویداد، گفت: اصالت‌بخشی به سرمایه انسانی در بهره‌وری و کیفیت خدمات حوزه سلامت نقش تعیین‌کننده دارد و نیروی انسانی از مهارت، کرامت و ارزش ذاتی برخوردار است.

وی افزود: نیمی از کارکنان وزارت بهداشت را بانوان تشکیل می‌دهند و لازم است برای تقویت نقش آنها در حوزه‌های مدیریتی، تقنینی و کرسی‌های تصمیم‌گیری رویکردهای جدیدی اتخاذ شود تا بسیاری از چالش‌ها و نواقص موجود برطرف گردد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با بیان اینکه سلامت یک ضرورت استراتژیک برای کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: توجه و حمایت از نیروی انسانی وزارت بهداشت باید تقویت شود، زیرا نشاط و شادابی کارکنان این وزارتخانه موجب ارتقای کیفیت خدمات به مردم خواهد شد و گسترش نشاط اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

موهبتی همچنین گفت: شکرگزاری نسبت به نعمت‌های الهی، امید را در جامعه افزایش می‌دهد و برگزاری این المپیاد ورزشی می‌تواند نویدبخش آینده روشن‌تری برای بانوان شاغل در حوزه سلامت باشد.