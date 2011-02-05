به گزارش خبرنگار مهر در بندرخمیر، معدن استخراج سنگ دانه بندی شده بندرخمیر بعد از ظهر شنبه و در پنجمین روز از دهه مبارک فجر با حضور حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان، خلیل منتقمی فر فرماندار بندرخمیر و علی اباذری رئیس سازمان صنایع و معادن هرمزگان به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان صنایع و معادن هرمزگان در مراسم آغاز به کار این معدن، اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی تحولات بزرگی در حوزه صنعت و معدن استان هرمزگان به وجود آمد و در حالی که پیش از انقلاب تنها سه واحد صنعتی و معدنی در هرمزگان مشغول به کار بودند این رقم در حال حاضر به 900 واحد صنعتی و معدنی رسیده است.

وی افزود: در دهه فجر امسال 37 طرح صنعتی و معدنی با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد تومان در استان هرمزگان به بهره برداری می رسد و با افتتاح این طرحها 500 فرصت شغلی به وجود می آید.

اباذری در خصوص معدن استخراج سنگ دانه بندی شده خمیر گفت: این معدن ظرفیت استخراج 500 هزار تن سنگ را در سال دارد و برای راه اندازی آن دو میلیارد و 400 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن هرمزگان بیان داشت: معدن سنگ دانه بندی شده بندرخمیر برای 55 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.