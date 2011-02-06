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۱۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

"یکشنبه" دوشنبه نقد می‌شود

"یکشنبه" دوشنبه نقد می‌شود

کتاب "یکشنبه" نوشته آراز بارسقیان فردا دوشنبه 18 بهمن درسومین نشست تخصصی نقد کتابهای ادبی "چشمه کتاب" در فرهنگسرای ملل بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست علی شروقی و امیرحسین یزدان‌بد حضور می‌یابند و بررسی این کتاب خواهند پرداخت و در ادامه محمد هاشم اکبریانی با بررسی مصداقها در کتاب "یکشنبه" به موضوع "جامعه‌ستیزی در ادبیات" می‌پردازد.

بیشتر فعالیتهای بارسقیان در زمینه تئاتر و ترجمه ادبیات نمایشی است؛ ترجمه دفتر یادداشت تریگورین، زبر دست زیر دست، مگنولیا، درخشش ابدی ذهن بی آلایش و همچنین نوشتن مجموعه داستان "باسگا" از فعالیتهای ادبی او محسوب می‌شوند.

"چشمه کتاب" ازجمله سلسله نشستهای تخصصی معرفی و بررسی نشرهای ادبی است که با همکاری نشر چشمه هر 2 هفته یکبار در فرهنگسرای ملل برگزار می شود.

علاقه‌مندان  برای حضور در نشست بررسی کتاب "یکشنبه" می‌توانند ساعت 16 به فرهنگسرای ملل به نشانی پارک قیطریه مراجعه کنند.
 
 

کد مطلب 1247073

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