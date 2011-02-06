به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست علی شروقی و امیرحسین یزدان‌بد حضور می‌یابند و بررسی این کتاب خواهند پرداخت و در ادامه محمد هاشم اکبریانی با بررسی مصداقها در کتاب "یکشنبه" به موضوع "جامعه‌ستیزی در ادبیات" می‌پردازد.

بیشتر فعالیتهای بارسقیان در زمینه تئاتر و ترجمه ادبیات نمایشی است؛ ترجمه دفتر یادداشت تریگورین، زبر دست زیر دست، مگنولیا، درخشش ابدی ذهن بی آلایش و همچنین نوشتن مجموعه داستان "باسگا" از فعالیتهای ادبی او محسوب می‌شوند.

"چشمه کتاب" ازجمله سلسله نشستهای تخصصی معرفی و بررسی نشرهای ادبی است که با همکاری نشر چشمه هر 2 هفته یکبار در فرهنگسرای ملل برگزار می شود.

علاقه‌مندان برای حضور در نشست بررسی کتاب "یکشنبه" می‌توانند ساعت 16 به فرهنگسرای ملل به نشانی پارک قیطریه مراجعه کنند.



