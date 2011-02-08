به گزارش خبرنگار مهر در یزد، شهرستان طبس از جمله شهرستانهایی است که پس از تقسیمات خراسان بزرگ به استان یزد ملحق شد و اکنون علاوه بر اینکه بزرگترین شهرستان استان یزد به شمار می رود،‌ به لحاظ وسعت و طول و عرض جغرافیایی بزرگترین شهرستان خاورمیانه نیز محسوب می شود.

در این طول و عرض گسترده شگفتی های بسیاری از طبس قابل رؤیت است که این شگفتی ها در قالب تنوع آب و هوایی، تنوع محصولات کشاورزی، تنوع معادن و بیش از همه گستردگی و تعدد آثار تاریخی و جاذبه‌ های طبیعی و گردشگری نمود پیدا کرده است.

طبس دارای سه بخش مرکزی، دیهوک و دستگردان است و سه شهر طبس، دیهوک و عشق آباد و هشت دهستان به نام های پیرحاجات، گلشن، منتظریه، نخلستان، دیهوک، کویر، دستگردان و کوه یخاب است که هر یک از این مناطق خود دارای جاذبه ها و عجایب بسیاری است.

این شهرستان به نحوی از جاذبه های تاریخی و طبیعی برخوردار است که همه نوع سلیقه را پوشش می دهد و علاقمندان به جاذبه های تاریخی، طبیعی، مذهبی و .... می توانند مطلوب خود را در این شهرستان بیابند.

وجود آستان مقدس امامزاده حسین بن الموسی الکاظم، برادر امام رضا (ع) با بهره مندی از صحن و سرای قابل توجه بزرگترین جاذبه گردشگری مذهبی در شهرستان طبس است و سالانه هزاران مسافر به قصد این امامزاده به شهرستان طبس سفر می کنند.

باغ گلشن به عنوان زیباترین و نادرترین باغ های ایرانی، سد کریت به عنوان تنها سد قوسی کشور و سدی دارای سابقه تاریخی، قلعه اسماعیلیان، زیارتگاه پیرحاجات، آب گرم مرتضی علی با ویژگی های منحصر به فرد درمانی، کاروانسراها و ارگهای حکومتی و صدها اثر تاریخی دیگر، طبس را به کلکسیونی از جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری تبدیل کرده است.

گرچه بسیاری از این آثار به دلیل هزینه های نگهداری بالا و البته کم توجهی برخی مسئولان در معرض آسیب و تهدید ویرانی قرار گرفته است، اما این امر تاثیر چندانی در زیبایی طرحها نداشته است.

فرماندار طبس چندی پیش در سفر رسانه ای خبرنگاران مرکز استان یزد به شهرستان طبس، در نشست خبری خود به وضعیت گردشگری شهرستان طبس نیز گریزی زد و به شرح بخشی این جاذبه ها پرداخت.

عزیز بهزادی اظهار داشت: جاذبه های گردشگری و تاریخی در شهرستان طبس بسیار زیاد است و تنها در یک محوطه تاریخی به نام ارگ، 16 هزار متر مربع فضای تاریخی وجود دارد که اگر مورد بازسازی قرار گیرد، یکی از نقاط گردشگرپذیر استان یزد منطقه شرق خواهد بود.

وی افزود: روستای خور نیز از جمله روستاهای گردشگری است که تاکنون 70 میلیارد تومان برای اجرای طرح بازسازی آن پیش‌بینی شده و قرار است این روستا به شکلی سنتی درآید و به عنوان یک روستای گردشگری مورد توجه قرار گیرد.

بهزادی تاکید کرد: طبس به لحاظ برخورداری از جاذبه های تاریخی و طبیعی بسیار غنی است اما نیاز به سرمایه گذاری و برنامه ریزی دارد.

فرماندار طبس خاطرنشان کرد: اصلی ترین مشکل میراث فرهنگی در طبس این است که میراث فرهنگی آن در قالب نمایندگی اداره می شود و این امر در بسیاری موارد مشکل ساز است.

وی با بیان اینکه شهرستان طبس در فاصله 400 کیلومتری مرکز استان یزد قرار گرفته است، بیان داشت: وجود جاذبه های متعدد و متنوع تاریخی که البته بسیاری از آنها در معرض تهدید قرار دارند همچنین فاصله طولانی با مرکز استان، وجود اداره مستقل و دارای اختیارات گسترده تر برای این شهرستان را ضروری کرده است.

آنچه که امروز تصویر طبس را در ذهن بسیاری از مردم، منطقه‌ ای خشک و غیرقابل سکونت تداعی کرده است در واقع گمنامی این شهرستان است.

طبس به رغم برخورداری از جاذبه های منحصر به فرد طبیعی، تاریخی و ... به دلیل برخی بی توجهی ها در محرومیت مانده و این محرومیت این شهرستان را در گمنامی فرو برده است.

آثار تاریخی و گردشگری طبس نیز کمتر معرفی شده و شاید حتی عده کمی از مردم از وجود بارگاهی باشکوه از برادر امام رضا (ع) در این شهرستان مطلع باشند.

به هر ترتیب به نظر می رسد این شهرستان نیازمند توجه بیشتر مسئولان به ویژه مسئولان میراث فرهنگی است تا بتواند از گمنامی و محرومیت خارج شده و گامی بلند در راستای آبادانی هرچه بیشتر و توسعه صنعت گردشگری بردارد.