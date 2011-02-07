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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

در سال آینده اجرا می شود/

انتقال آبهای سطحی بزرگراه چمران به تونلهای جمع آوری آبها

انتقال آبهای سطحی بزرگراه چمران به تونلهای جمع آوری آبها

مدیرعامل شرکت خاکریزآب گفت: جمع آوری آبهای سطحی بزرگراه شهید چمران و رفع انسداد انهار و جویهای این بزرگراه سال آینده در قالب طرحی اساسی اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد رحمتی اظهار کرد: طرح اساسی این عملیات در حال حاضر توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در دست تهیه است و تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد .

وی انتقال و هدایت آبهای سطحی بزرگراه شهید چمران و میدان توحید را تعریف شده در دو مقطع خواند و افزود: بخش اول این طرح قبل از بوستان گفتگو و بخش دیگر آن بعد از بوستان گفتگو و خیابانهای اطراف میدان توحید و بزرگراه شهید چمران را شامل می شود.
 
مدیرعامل شرکت خاکریز آب ادامه داد: آبهای سطحی محدوده قبل از بوستان گفتگو از طریق کانالهای عرضی به مسیل اوین درکه و سیل برگردان غرب منتقل و آبهای سطحی بخش دوم پروژه، پس از جمع آوری به تونل نواب هدایت خواهد شد.
 
رحمتی زمان آغازعملیات اجرایی را سال آینده عنوان کرد و افزود: طرح موقت احیاء، اصلاح و لایروبی جویهای موجود در این محدوده نیز به کمک طرحی موقت از سوی منطقه 2 به اجرا درآمده که مشکلات موجود را تاحدودی کاهش داده است.
 
شرکت خاکریز آب، مجری جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران است.
کد مطلب 1247822

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