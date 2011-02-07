انتقال آبهای سطحی بزرگراه چمران به تونلهای جمع آوری آبها

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جواد رحمتی اظهار کرد: طرح اساسی این عملیات در حال حاضر توسط سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در دست تهیه است و تا پایان سال جاری نهایی خواهد شد .

وی انتقال و هدایت آبهای سطحی بزرگراه شهید چمران و میدان توحید را تعریف شده در دو مقطع خواند و افزود: بخش اول این طرح قبل از بوستان گفتگو و بخش دیگر آن بعد از بوستان گفتگو و خیابانهای اطراف میدان توحید و بزرگراه شهید چمران را شامل می شود.

مدیرعامل شرکت خاکریز آب ادامه داد: آبهای سطحی محدوده قبل از بوستان گفتگو از طریق کانالهای عرضی به مسیل اوین درکه و سیل برگردان غرب منتقل و آبهای سطحی بخش دوم پروژه، پس از جمع آوری به تونل نواب هدایت خواهد شد.

رحمتی زمان آغازعملیات اجرایی را سال آینده عنوان کرد و افزود: طرح موقت احیاء، اصلاح و لایروبی جویهای موجود در این محدوده نیز به کمک طرحی موقت از سوی منطقه 2 به اجرا درآمده که مشکلات موجود را تاحدودی کاهش داده است.

شرکت خاکریز آب، مجری جمع آوری آبهای سطحی شهر تهران است.